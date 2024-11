Ospedale di Spilimbergo, Liguori porta il caso in aula: “Necessario un piano strategico di rilancio del nosocomio ”

“Serve un piano strategico di rilancio dell’Ospedale di Spilimbergo”. Ad affermarlo, la Consigliera regionale Simona Liguori, che ha portato ieri in aula un’interrogazione nella quale viene espressa forte preoccupazione per la situazione del personale del reparto di medicina dell’ospedale di Spilimbergo. “La situazione – ha spiegato Liguori – è che questo importante nosocomio, a servizio di un’area vasta e di un bacino d’utenza considerevole, si ritrova con i posti letto del reparto di medicina ridotti, passati a 24 dai 35 che erano in passato, con due medici strutturati e due di cooperativa e nessun ambulatorio aperto in capo alla medicina. La preoccupazione è che questa condizioni e le dimissioni avvenute negli scorsi mesi siano un campanello di allarme di una situazione che rischia di peggiorare se non si investe per creare le condizioni che i medici rimangano. Non possiamo permettere che un presidio ospedaliero così importante come quello di Spilimbergo subisca un progressivo depotenziamento. È necessario intervenire con urgenza per trattenere nel pubblico i professionisti formati e quindi serve con urgenza un piano strategico di rilancio”.