Pierdomenico Baccalario a Udine per presentare l’ultimo libro a ragazzi, famiglie, docenti

Martedì 4 luglio alle 18.00, nel Giardino della Scuola Tiepolo di Udine (via Del Pioppo, 61), il Progetto regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0-18, nell’ambito delle attività di “Su e giù per le storie”, accoglie lo scrittore Pierdomenico Baccalario, che incontrerà ragazzi, famiglie, docenti e appassionati di letteratura per presentare il suo ultimo romanzo Il grande manca, edito da Il Castoro.

“Su e giù per le storie”, il progetto promosso da LeggiAMO 0-18 che porta i libri nei quartieri urbani, popolari e multietnici, per avvicinare i più giovani alla lettura e creare occasioni di condivisione e crescita, ospita all’interno del calendario di attività di quest’anno (che ha preso il via a maggio e continua fino a fine luglio) un incontro con lo scrittore Pierdomenico Baccalario, organizzato in collaborazione con Fondazione Pordenononelegge.it, previsto per martedì 4 luglio alle 18.00, nel Giardino della Scuola Tiepolo di Udine (via Del Pioppo, 61). L’incontro è reso possibile anche grazie alla collaborazione del Comune di Udine che nell’ambito di UdinEstate ha finanziato l’ampliamento del progetto, mettendo a disposizione del già ricco calendario nuovi incontri con i libri e la lettura nei parchi delle periferie della città.

Tra gli autori italiani più prolifici e apprezzati di narrativa per ragazzi, Pierdomenico Baccalario arriva a Udine per presentare il suo ultimo romanzo Il grande manca (edizioni Il Castoro), una storia emozionante e piena di vita, che parla di assenza, di perdita e di affetti sinceri attraverso gli occhi di Vittorio, un adolescente di 14 anni che ha perso il fratello, Federico, in circostanze poco chiare. L’incontro con l’autore sarà l’occasione per approfondire il tema dell’importanza della lettura come strumento di inclusione, di conoscenza e di crescita per bambini e ragazzi, ma anche per promuovere l’abitudine alla lettura quale momento di condivisione all’interno della famiglia.

IL PROGETTO “SU E GIÙ PER LE STORIE”

Il progetto “Su e giù per le storie”, giunto alla sua seconda edizione, rientra nel grande contenitore di LeggiAMO 0-18 dal titolo “Nessuno escluso”, che raccoglie iniziative di promozione della lettura destinate ai contesti geografici e ai soggetti più fragili a livello sociale e culturale. L’obiettivo del progetto è di portare i libri e la lettura fuori dalle biblioteche e dentro i palazzi popolari, sulle scale, negli androni o nei cortili dei quartieri periferici e multietnici, per raggiungere gli “irraggiungibili”, dando sostegno alle realtà locali che già lavorano all’interno delle comunità per favorire l’inclusione sociale.

L’edizione 2023 si svolge nella periferia Ovest della città di Udine, che coinvolge i quartieri San Domenico, Villaggio del Sole e Rizzi, e propone incontri periodici negli spazi pubblici, nelle aree verdi e nelle zone adiacenti alle aree condominiali. Il terreno del quartiere San Domenico / Rizzi che LeggiAMO 0-18 sta incontrando è molto fertile, poiché da molto tempo sono tantissime le realtà che lavorano con le famiglie e con i più giovani per creare nuove dimensioni di vita condivisa.

Tra le attività proposte dai Partner, ci sono gli incontri organizzati sotto le coloratissime tende fatte a mano della Tribù che legge (a cura di Damatrà e CSB), gli appuntamenti nei palazzi con Le Storie sulle Scale (lette dalle volontarie di Nati per Leggere) e, infine, Le Feste Librose, delle vere e proprie feste, aperte a tutti, per condividere il piacere della lettura con giochi, laboratori e altre attività: la vera quintessenza del progetto che esprime quanto sia fondamentale la lettura come collante educativo, all’interno di situazioni sociali disomogenee e molto differenziate.

Il progetto è curato dai partner di LeggiAMO 0-18 Damatrà e CSB – Centro per la salute del bambino, in collaborazione con Nati per Leggere, il Villaggio per crescere di Trieste e Mamma Lingua. Accanto a loro vi è una preziosa rete di enti, associazioni e realtà locali che da tempo agiscono sul territorio: Comune di Udine, ATER Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Udine, Biblioteca Civica V. Joppi di Udine, Get Up, Istituto Comprensivo I° Circolo Udine, Casa dell’Immacolata, Punto Luce-Save The Children di Udine, Associazione Alveare APS, Cooperativa Itaca, Comitato di quartiere San Domenico, Circolo ricreativo Nuovi Orizzonti, Associazione culturale Cas’Aupa, Associazione Culturale Espressione EST, Associazione Anteas, Comunità Piergiorgio e Gruppo Scout.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il calendario di “Su e giù per le storie” prosegue giovedì 6 luglio nel Piazzale Carnia del Villaggio del Sole alle 17.00 con Le Storie sulle Scale (con CSB, NPL e Damatrà). Segue, giovedì 13 luglio, sempre nel Villaggio del Sole, nella Parrocchia di San Cromazio d’Aquileia (sul lato di Via Val Pesarina) alle 17.00, La Tribù che legge (con Damatrà e Casa dell’Immacolata). Il 17 luglio, in occasione della LA “FIESTE DI 11 a 0” al Parco Martiri delle Foibe, sempre alle 18, un incontro diverso e molto atteso: Michele Polo e Emanuele Bertossi hanno il compito di valorizzare le parole e le sonorità della lingua friulana, raccontando fiabe friulane raccolte da Italo Calvino accanto ad un originale lavoro di raccolta delle storie popolari dell’oggi. Il luogo è particolarmente significativo poichè si tratta di un parco sottratto allo spaccio grazie alle azioni culturali

“Su e giù per le storie” continua fino al 31 luglio e verrà ufficializzato alla presenza delle Istituzioni in una conferenza stampa il prossimo lunedì 19 luglio. Si può consultare online sul sito di LeggiAMO 0-18, alla pagina:

https://leggiamofvg.it/su-e-giu-per-le-storie/