“Oltre il cielo”: Esecuzione dell’opera musicale “The Planets” di Gustav Holst all’Osservatorio Astronomico il 5 luglio a Trieste

“Oltre il cielo” è il titolo del grande evento che si svolgerà mercoledì 5 luglio alle ore 20:30 presso la Stazione Osservativa di Basovizza dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste e che mette in scena l’esecuzione musicale della suite “THE PLANETS” di Gustav Holst, eseguita da un’orchestra di venti musicisti tra ottoni e percussioni, la Tiepolo Brass Orchestra, per un’esperienza unica che unisce la bellezza della musica con la passione per l’universo, il cielo, lo spazio. La serata, curata e promossa dall’associazione La via delle Arti in collaborazione con l’INAF Osservatorio Astronomico di Trieste vuole essere l’occasione per portare, per la prima volta in una location così straordinaria e vicina al programma musicale eseguito, un evento che sarà introdotto dal Direttore dell’Osservatorio, l’astrofisico Fabrizio Fiore, per un momento di formazione, spiegazione, condivisione del cielo che sta sopra di noi. Seguirà il concerto con l’esecuzione di “The Planets” di G. Holst e, a chiusura della serata, la visita alla Specola Margherita Hack con osservazioni al telescopio.

“Questo progetto, che è sostenuto dalla Regione FVG e dalla Fondazione Friuli, – spiega il direttore artistico M° Diego Cal – sperimenta nuovi palchi che prendono vita perché il pubblico non è semplice spettatore, ma grazie al percorso introduttivo, al dialogo, all’ascolto viene coinvolto nella sua sfera più emotiva e ciò genera memoria, ricordo. Per questo abbiamo deciso di portare questo spettacolo laddove il pubblico possa vivere un’esperienza immersiva a 360 gradi, possa sentirsi partecipe dell’evento, possa avere la possibilità di dare valore a luoghi solitamente non tradizionali per uno spettacolo-evento”.

Fabrizio Fiore, direttore dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste, si dichiara “molto contento che questa particolare interpretazione di The Planets si possa svolgere in una sede così appropriata come la stazione osservativa di Basovizza, proprio di fronte alla Specola Margherita Hack. Per il pubblico sarà un’opportunità unica di assistere a questo evento in una location speciale, dove ogni giorno vengono puntati i telescopi verso il cielo”. “THE PLANETS” di Gustav Holst è una celebre suite per orchestra sinfonica composta tra il 1914 e il 1916. La suite è formata da sette brani, ognuno dedicato a un pianeta del sistema solare e alla sua corrispondente divinità dell’antica mitologia. Ogni brano della suite rappresenta un pianeta in

modo unico e caratteristico, utilizzando diverse tecniche compositive e sonore. La suite “I Pianeti” è stata una delle opere più influenti della musica del XX secolo, per la sua originalità e la sua capacità di evocare immagini e sensazioni legate al cosmo e alla mitologia. La sua grande popolarità deriva in parte dalla sua capacità di combinare elementi di tradizione classica con tecniche moderne, creando un’opera affascinante e coinvolgente per il pubblico di tutti i tempi. Orchestra di ottoni TIEPOLO BRASS fondata dal M° Diego Cal è composta da alcuni dei migliori musicisti del Triveneto. Questa originale formazione, composta solo da strumenti a fiato e percussioni (per un totale di 20 musicisti), darà una nuova interpretazione alla celebre opera di Holst, con arrangiamenti originali per soli ottoni, creando un suono unico e coinvolgente. L’Osservatorio Astronomico di Trieste è uno dei 17 istituti italiani che formano l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Oltre a essere coinvolto nella ricerca di frontiera in astrofisica, l’OATs svolge anche un’intensa attività di didattica e divulgazione. Cuore delle attività rivolte al pubblico e alle scuole è la specola dedicata a Margherita Hack, nella sede osservativa di Basovizza, che ospita un percorso storico-divulgativo multimediale e un moderno telescopio da 60cm di diametro progettato proprio per le osservazioni con il pubblico. L’evento si svolgerà all’aperto di fronte alla Specola M. Hack, possibilità di usufruire del posto a

sedere fino a esaurimento delle sedie e successivamente possibilità di adagiarsi sul prato all’interno del comprensorio. Sarà presente un food truck con cibo e bibite.