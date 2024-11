Poesie per Versi cronistici

Presentiamo di seguito alcuni esperimenti demodeisti del poeta Edoardo Olmi:

Edoardo Olmi (1984) vive fra Firenze e Roma. Ha pubblicato una prima raccolta di poesie, Il porcospino in pegaso (Felici 2010) con cui ha vinto il terzo premio del Carver (2011). Suoi testi sono apparsi su molte riviste tra cui “Collettivomensa” e “Prospektiva”, sul sito di Words Social Forum e sul blog di Scrittori precari. Dal 2012 è membro della Rome’s Revolutionary Poets Brigade e nel 2013 è stato inserito nel censimento ufficiale dei poeti italiani tra i venti e i quaranta anni, realizzato dal sito pordenonelegge.it. Dal 2014 è redattore di Bibbia d’Asfalro – Poesia urbana e autostradale. Nel 2016 ha curato per Ensemble, insieme a Marco Incardona, il volume Affluenti. Nuova poesia fiorentina.

i.

affinità elettiva ritoccata in .JPEG

conversazione multitasking sul doppio fondo di una ventiquattrore

– caso di stalking nei quesiti per l’intelligenza artificiale

con le denunce per violazione della privacy

crittografate in end-to-end

e sguardi obliqui sui refusi della chat GPT

per lo smart working fra primati

di Homo Tablet-Tablet.

ii.

negli hashtag suburbani digitati col caps lock

contestazioni lunghe il tempo

di un’eterna adolescenza

sulle web radio proletarie

criptate in 5G

<<tumulti working class

a 6 cent. al minuto!>>

– un laissez-faire sintonizzato con i reels

per il settore giovanile

dell’alternanza scuola-lavoro

mentre i nativi digitali fanno i riti di iniziazione

e imparano a disabilitare

le finestre di pop-up.

NELLE BATTAGLIE PER LO IUS SOLI

ALLE COPPIE DI FATTO SU BADOO

SFILANO FIGLIE ADOTTIVE

DEPOSITATE ALLA SIAE

iii.

corsi di yoga sullo streaming della Soka Gakkai

e i caroselli con le breaking news

accessoriati nello screensaver

– gli incensi alla vaniglia ancora addormentati

sotto l’abat-jour

nei mantra mattutini

per i proseliti di StreamYard.

iv.

bombardamenti a tappeto

dai call center di Vodafone Romania

ed un rifugio antiaereo

fra i contatti segnati come spam

– gli 007 dietro i banner con le pubblicità di Apple

o di Samsung S10

il controspionaggio fra l’informativa per la privacy

e le preferenze per i cookie.

v.

ED INFLUENCER POSTE ID PARTIGIANE DELLO SPID

PER I CASSINTEGRATI DELLE NUOVE TRANSAZIONI DIGITALI

che sognano i numeri del Lotto

con la combinazione del codice PIN

sopra la carta prepagata Postepay.

elettorato usa e getta agli open day H&M

con transazioni nelle criptovalute

per le collezioni Kalvin Klein

ed un disturbo ossessivo compulsivo

diagnosticato durante i saldi di fine stagione –

scansando gli autoscatti

davanti alle boutique di Emporio Armani

o Acqua di Giò.

una metropoli che sale su zalando.it

fra i delegati alle repubbliche per le varie ed eventuali,

nel revanscismo nazionale delle 15:00-18:00

serie televisive fra la federa e il cuscino

dadi di tofu al primo giro di revenge porn

ed un abbonamento di emozioni in differita

– con i pensieri assorti

sulle consegne a domicilio Just Eat

nel coprifuoco infrasettimanale

del canale DAZN.

cani da guardia in seconda serata

per chi si illude che un Serenase

allunghi la notte

<<e non è vero ciò che è vero

è vero ciò che x.com>>

dove un Magnesium tira l’altro

ma chi non Supradyn

non mangia.

Edoardo Olmi