Pordenonelegge, libri da vicino: giovedì 19 ottobre Giovanna Simonetti presenta “Il segreto della casa”

Un grande romanzo famigliare, tra le mura della Sardegna e della Carnia, al centro del prossimo appuntamento di Libri da vicino, la rassegna ideata da Fondazione Pordenonelegge.it in cui l’editoria del territorio si racconta, per promuovere la ricchezza della “bibliodiversità” legata a tante vivacissime firme dell’editoria di nordest. Appuntamento giovedì 19 ottobre alle 18 in Sala Ellero a Palazzo Badini con Giovanna Simonetti e il suo ultimo romanzo “Il segreto della casa”, edito da Biblioteca dell’Immagine. Dialogherà con l’autrice, la giornalista e scrittrice Odette Copat. L’incontro è aperto con ingresso libero, fino ad esaurimento posti. È suggerita la prenotazione iscrivendosi attraverso il sito pordenonelegge.it (cliccando alla voce mypnlegge). Info: Tel. 0434.1573100 mail segreteria@pordenonelegge.it.

La ristrutturazione della casa di famiglia del marito, porta Cristina – giovane architetto originaria della Carnia – in un piccolo paese della Sardegna, dove per anni, ogni estate ha trascorso le vacanze. Questa volta però è sola, suo marito non potrà mediare i rapporti familiari e guidarla nella complessa rete di regole che governano la vita quotidiana, e Cristina dovrà non solo realizzare un compito apparentemente impossibile, ma anche muoversi in un contesto culturale complesso, per certi aspetti diverso ma per altri simile, a quello della terra della sua infanzia.

Le settimane trascorse in Sardegna rappresenteranno non solo un momento di conoscenza della storia della casa e dei suoi abitanti, ma anche un’occasione per rievocare ricordi ed esperienze dimenticate dell’infanzia trascorsa in Carnia; la storia della sua terra di origine, offrirà a Cristina lo spunto per riflettere sul significato delle proprie scelte, affrontando i drammi e le insicurezze incontrati nel suo percorso di giovane adulta; sarà anche un’occasione per approfondire il rapporto con la suocera, e in particolare con le cognate, ognuna delle quali svelerà particolari inediti della propria vita. Assieme a loro Cristina riporterà alla luce, pezzo dopo pezzo, una storia drammatica, misteriosa, quasi dimenticata e svelerà il segreto della casa.

Giovanna Simonetti è nata nel 1956 ed è vissuta in Friuli fino a vent’anni. Si è diplomata al liceo classico Stellini di Udine, poi si è trasferita a Bologna dove ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in Psichiatria. Ha svolto la propria attività professionale presso il Servizio Psichiatrico del Cadore e successivamente presso l’Unità Operativa di Psichiatria di Portogruaro. Dopo il pensionamento si è impegnata in varie attività di volontariato tra cui l’insegnamento dell’italiano agli immigrati, nei corsi organizzati dal comune di Azzano Decimo. Attualmente collabora in qualità di docente con l’Università della terza età di Azzano Decimo e Pordenone. Per le edizioni Biblioteca dell’Immagine ha pubblicato “La prima notte di nozze” (2008); “Trieste, i sapori della storia” (2010); “Non solo casa e chiesa” (2014).