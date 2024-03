Venerdì 15 marzo 2024 ore 18 Presentazione del volume L’ECCIDIO DI PORZÛS Le testimonianze dei partigiani azionisti al processo di Lucca

(Biblion Edizioni, collana Saggi, Milano 2023) di Gianni A. Cisotto l’iniziativa organizzata e promossa dall’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia si svolgerà presso l’Università degli studi, palazzo Antonini Aula 4 E.L. Corner Piscopia

via T. Petracco 8, Udine. Andrea Zannini, docente di storia moderna dell’Università di Udine e vice presidente dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, dialoga con l’autore Gianni A. Cisotto. Attraverso l’analisi di alcune voci fino ad oggi inascoltate e di numerosi documenti inediti, il libro propone una nuova chiave di lettura per i tragici fatti di Porzûs offrendo una rilettura imparziale di uno degli episodi più drammatici e controversi della storia della Resistenza italiana. Vengono in particolare proposte le deposizioni degli esponenti del Partito d’Azione al processo di Lucca che, rispetto agli avvenimenti del febbraio 1945, si presentavano come parti terze ed equidistanti rispetto ai gruppi partigiani in contrasto.