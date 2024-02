Presentazione del volume -Voi siete Uno. Diario di un pellegrino convertito all’ortodossia

Mercoledì 28 febbraio alle ore 18.00 presso la biblioteca Civica Joppi di Udine (Via Marconi n.8) la presentazione del libro di Emanuele Franz dal titolo “Voi siete Uno. Diario di un pellegrino convertito all’ortodossia, fra Monte Athos, Sinai e Samarcanda per l’Unità dei cristiani” (Audax Editrice 2023) che riguarda la testimonianza di Fede dell’autore e una proposta di Unità fra tutti i cristiani. All’incontro vi saranno gli interventi, oltre che dello stesso autore, anche del Padre serbo-ortodosso Dušan Djukanovič, del Vescovo della Chiesa ecumenica di Costantinopoli Padre Athenagoras Fasiolo, del monaco ortodosso Padre Massimo Fabris e del biblista Tobias Fior. L’Arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzocato, ha mandato la Sua Benedizione all’incontro, fonte di importante incoraggiamento.

Il testo, nella sua proposta di dialogo sull’Unità dei cristiani, è tradotto anche in russo e in inglese, ed ha avuto degli apprezzamenti dai Patriarchi di Bucarest, Costantinopoli e Mosca e da Filippo VI Re di Spagna che hanno scritto all’autore parole di vicinanza su questo progetto. L’invito è rivolto a tutti.