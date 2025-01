Presentazione di “Armonia delle resistenze”, romanzo d’esordio di Enzo Comin presso Knulp di Trieste

“Armonia delle resistenze” Pubblicato da Lifebooks (Udine) verrà presentato giovedì 9 gennaio ore 18,30 presso Knulp di Triest. Il romanzo conduce nel profondo di vite che possono essere riconosciute come tipiche o ordinarie: relazioni che cominciano e altre finiscono, donne che ritrovano sé stesse, adolescenti che maturano, un prete che cerca di vivere appieno la sua ricerca spirituale… Eppure, sono avvenimenti che si colorano di note fantastiche per un dettaglio che rende quel mondo unico e per cui qualsiasi normalità è influenzata: la convinzione, diffusa tra tutte le persone, che sia possibile ottenere delle indicazioni sull’avvenire, e quindi sulla propria vita e il destino, dalla lettura casuale di una frase da un libro. È come se fosse un rito che permetta di intercettare dei suggerimenti tagliati su misura per sé da qualcosa di immensamente più grande. Ma se ci accorgessimo che questi suggerimenti non rispettano i nostri piani, come faremmo ad accettarli? Quella che può sembrare la chiave per la felicità, si trasformerà in una resistenza al destino.

I due protagonisti, Nanà e Francesco, hanno due idee completamente diverse sulla possibilità o meno di controllare il proprio destino e gli imprevisti. La loro storia d’amore obbligherà a sperimentarne le contraddizioni.

Enzo Comin.

Enzo Comin vive attualmente a Gorizia, dopo aver viaggiato negli ultimi vent’anni. È interessato a unire più realtà espressive, così frequenta l’Accademia di Cinematografia di Bologna e la Summer Academy di Salisburgo. Oltre a essere un artista visivo e performer, è autore di testi poetici che spesso sono alla base dei progetti artistici. Ha ricevuto premi, riconoscimenti e la pubblicazione de “La magia ha sempre due nomi” (Montedit). Affianca la proposta di racconti e romanzi, mentre l’aspetto filosofico del proprio lavoro è condiviso attraverso saggi, come “Vangelo pratico” (Anima Edizioni) e il podcast “Vita creativa esoterica”. Pubblica la fanzine “The journey”.