Udine: “Primarie? Nome del candidato sindaco? Federatore? Si leggono cose che hanno tanto il sapore di “Sfida all’O.K. Corral”…

Costruire Futuro siede ai gruppi di lavoro aperti, perché crediamo che i progetti concreti da offrire alla città vengano prima del nome del candidato sindaco,

perché crediamo che la squadra preparata e competente da presentare alla città, noi auspichiamo prima delle elezioni, venga prima del nome del candidato sindaco.

Partecipiamo attivamente a quei gruppi, perché vogliamo costruire una Udine nuova, quella che gli udinesi meritano. Le interferenze esterne non aiutano.

Se il Dott. Spitalieri vuole apportare il suo contributo, può venire ai tavoli di lavoro, luogo deputato a queste discussioni, dove ogni contributo è e sarà sempre graditissimo.

si renderà conto che noi stiamo già lavorando per unire, cercando convergenze tra le varie posizioni, sempre nell'ottica di dare ad Udine ciò che merita. Nel leggere il lungo intervento di oggi sul MV mi pare di cogliere che il nome di questo fantomatico federatore sia già nella sua mente e allora che lo dica.. altrimenti, ci lasci lavorare e che non si dia adito a sterili polemiche. Difendo questi tavoli, laboratori, gruppi di lavoro, perché vedo persone che con energia, impegno, competenza e volontà superano diversità per un fine comune : presentare progetti validi. Chi vuole offrire alla città una nuova visione siede al tavolo senza perdere tempo a parlare di nomi, che altro non sono che lo specchio di ambizioni personali. Questo gli Udinesi meritano, questo gli udinesi vogliono. Nomi… nomi… nomi… NO!!! Progetti, Progetti progetti … SI!!! Che si esca dalla logica "dell'uomo solo" o "dell'uomo risolutore" (che mi pare non appartenga alle nostre culture). Ma altrettanto si esca dalla logica della "gioiosa macchina da guerra". E' la SQUADRA che vogliamo sia valutata con le sue idee. Quello che CF porta ai tavoli è un lavoro serio, puntuale, preciso, documentato e trasparente. Questo sappiamo fare e questo facciamo. Tutte le altre logiche non ci appartengono. " Antonella Eloisa Gatta Presidente Costruire Futuro