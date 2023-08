Progetto “turismo a fumetti”: “Le incredibili avventure di Irene a Spilimbergo” Presentazione del volume in municipio

Dopo Aquileia e Polcenigo, la terza uscita di “Turismo a fumetti” fa tappa a Spilimbergo. Il progetto promosso da Regione Friuli Venezia Giulia e dal PAFF! – International Museum of Comic Art ha una nuova protagonista, Irene, e un nuovo territorio da scoprire: la Città del Mosaico. La presentazione del libro è prevista venerdì 11 agosto alle 18 a Palazzo di Sopra a cura dell’autrice Valentina Angelone, dei rappresentanti del PAFF! e dell’amministrazione comunale di Spilimbergo con il sindaco Enrico Sarcinelli e l’assessore alla cultura Ester Filipuzzi. Al termine della presentazione, a palazzo Tadea, s’inaugura la mostra con le illustrazioni tratte dal racconto, 31 tavole dove si riconoscono alcuni dei luoghi simbolo di Spilimbergo: le Torri, il Castello, la chiesa di San Giovanni, quella di San Giuseppe e San Pantaleone, la chiesa di Santa Cecilia, il Duomo, il Palazzo del Daziario e il Palazzo della Loggia, il Craf, la Scuola dei mosaicisti, la chiesetta dell’Ancona, Palazzo Monaco, Palazzo Ercole. L’esposizione è visitabile fino al 17 settembre.

La storia. La protagonista, Irene, è una ragazzina di età compresa tra i 10 e i 13 anni, restìa a visitare posti nuovi e apparentemente interessata a trascorrere il tempo libero esclusivamente con i suoi coetanei. Gjan è il suo amico immaginario, il cui nome deriva da un folletto dei boschi della tradizione friulana, curioso per natura, coinvolgente e determinante nei momenti in cui Irene si affaccia alle novità. Co-protagonisti sono i genitori di Irene, ideatori delle gite o, come in questo episodio, traghettatori imbranati e inconsapevoli.

Un guasto alla macchina costringe la famiglia, intenzionata ad andare a Udine, a trascorrere inaspettatamente la giornata a Spilimbergo durante le giornate di Rievocazione storica della Macia a Ferragosto. Superato il varco della Torre Occidentale, i genitori scompaiono tra la folla inseguendo un buon profumino di baccalà e Irene si mette alla loro ricerca in compagnia di Gjan. Durante la loro passeggiata, Irene e Gjan incontrano Napoleone Bonaparte, il Pilacorte, Irene di Spilimbergo e anche il Pordenone. Complice la manifestazione e i figuranti, si parla di Medioevo, di Rinascimento, di sassolini, di fotografie… il tutto sospeso tra realtà e immaginazione. “Le incredibili avventure di Irene a Spilimbergo” rappresenta una mini-guida corredata di mappa, che utilizza il linguaggio universale, emozionante ed immediato della narrazione per immagini, dedicata a chi non è mai stato a Spilimbergo, permettendo di saperne di più attraverso i riferimenti descritti ampiamente e dettagliatamente nel sito del Comune, www.vivispilimbergo.it.

Turismo a fumetti. I principali destinatari di questo percorso di promozione turistica non-convenzionale sono le famiglie e i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e primarie: soggetti aperti, sensibili e fisiologicamente strutturati per accogliere e rielaborare stimoli di approfondimento ed esplorazione, non solo come integrazione o arricchimento del programma didattico, ma anche per impreziosire e dare significato al tempo libero. Parallelamente alla scoperta del territorio attraverso i volumi, si sviluppa anche L’incredibile mappa, strumento interattivo redatto in occasione della prima pubblicazione, che mostra tutti i luoghi speciali della regione e li rappresenta simbolicamente con il loro elemento peculiare. “Turismo a fumetti” è un progetto di PAFF! International Museum of Comic Art finanziato da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il Bando Turismo 2020.

Il PAFF!. È un contenitore culturale creativo unico e di respiro internazionale che usa il linguaggio del fumetto come strumento di connessione tra discipline diverse per avvicinare alla conoscenza e all’arte fasce di pubblico differenziate. Ha sede a pochi passi dal centro di Pordenone nello splendido contesto della Villa di Parco Galvani e propone attività integrate tra esposizioni, didattica, formazione, eventi e progetti innovativi in sinergia con istituzioni, associazioni e imprese. PAFF! è un progetto di Associazione Vastagamma Aps.

Dichiarazioni. Giulio De Vita, presidente Vastagamma e direttore artistico del PAFF!: “Con l’episodio di Turismo a Fumetti dedicato a Spilimbergo raggiungiamo la terza tappa delle numerose gemme della nostra regione raccontate attraverso il linguaggio universale e immediato del fumetto. L’azione di valorizzazione del nostro territorio avviene anche attraverso l’evento espositivo che qui si inaugura e che punta anche all’orgoglio di appartenenza degli stessi cittadini. Un impegno da parte nostra che continuerà con costanza e determinazione”.

Enrico Sarcinelli, sindaco di Spilimbergo: “Un doveroso plauso all’ideazione del progetto e un ringraziamento al PAFF! per aver scelto di raccontare la nostra Città. Una pubblicazione che intendiamo presentare a tutta la comunità in occasione di un appuntamento dedicato nell’ambito delle iniziative ”Estate a Spilimbergo” e, a partire da settembre, alla popolazione scolastica che saprà apprezzare la storia della Città raccontata attraverso un genere letterario, il graphic novel, scelto dall’illustratrice e capace di catturare le nuove generazioni. In programma quindi il dono del volume ai ragazzi e la proposta di coinvolgerli – avvalendoci della consolidata collaborazione con il Dirigente Scolastico e il corpo docente dell’Istituto Comprensivo – con azioni finalizzate a valorizzare le ricchezze di Spilimbergo, obiettivo da sempre perseguito dall’amministrazione”.