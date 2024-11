“Quell’ultimo appuntamento” evento di Civica FVG per sensibilizzare sulla violenza di genere

Mercoledì 20 novembre 2024, alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare del Comune di San Vito al Tagliamento (Piazza del Popolo, 38), si terrà l’evento “Quell’ultimo appuntamento”, promosso dall’associazione Civica FVG. L’iniziativa si pone l’obiettivo di riflettere e sensibilizzare l’opinione pubblica sul drammatico tema della violenza di genere e delle sue tragiche conseguenze.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Tiziano Centis, Presidente di Civica FVG. A intervenire, portando testimonianze e approfondimenti, saranno:

Daniele Paroni, giornalista;

Antonella Zuccolo e Andrea Orlando, genitori di Nadia Orlando;

Silvia Brunetta, Presidente dell’associazione Voce Donna ETS;

Marco Putto, Consigliere regionale di CIVICA FVG.

A concludere l’evento sarà il Sindaco di San Vito al Tagliamento, Alberto Bernava, con un intervento finale.

«La serata – ha spiegato Centis – rappresenta un’importante occasione per promuovere il dialogo, mantenere alta l’attenzione su un tema di estrema attualità e sostenere le realtà che lavorano quotidianamente per prevenire la violenza e offrire supporto alle vittime. La nostra associazione è particolarmente impegnata in questo senso e non a caso abbiamo depositato in Regione una proposta di legge per gli orfani di femminicidio con l’obiettivo di garantire ai figli delle vittime di femminicidio un futuro migliore e un supporto concreto»..

«La prevenzione della violenza di genere – ha spiegato la consigliera Simona Liguori di CIVICA FVG, prima firmataria del provvedimento – passa attraverso l’educazione al rispetto e alla parità tra i generi stessi, partendo dalle scuole e proseguendo con un lavoro capillare sul territorio. Tuttavia, quando la tragedia si verifica e lascia figli senza il supporto dei genitori, è essenziale intervenire per garantire loro un futuro stabile, anche sotto il profilo economico e sociale».

L’ingresso all’incontro di San Vito è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Vi aspettiamo numerosi per fare insieme un passo verso una società più consapevole e rispettosa.