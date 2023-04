Riaperte alle 7 di questa mattina le urne per le comunali a Udine. Registrato nel primo giorno di voto una pesante flessione di 7 punti nella percentuale dei votanti

Ballottaggio a Udine, alle 23 di ieri alla chiusura della prima giornata di voto avevano votato il 36 % degli aventi diritto. Un crollo rispetto al primo turno dove alla stessa ora aveva votato il 43%. Va ricordat che al primo turno si era votato anche per le regionali. Nel particolare hanno votato 29.095 persone su 80.650 elettori compresi anche 6854 iscritti alle liste degli italiani all’estero, che per votare dovrebbero rientrare in città – un dato da non trascurare quando si parla di affluenza alle urne e che dovrebbe far ragionare sulle modalità di questa legge elettorale. Oggi si vota ancora dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede comincerà subito dopo la chiusura delle urne e il risultato sarà valido qualunque sia l’affluenza registrata. Difficile fare pronostici con una percentuale di nuove astensioni così elevata.