Ricordo di due friulani che nel settembre del 1944 contribuirono alla liberazione di Lione dal giogo nazista

Riceviamo da Lione (Francia) è pubblichiamo volentieri: “Non tutti gli italiani erano traditori o voltagabbana ! Lo proviamo ancora oggi! Sulla Place Bellecour una delle più grandi piazze di Francia si svolte le commemorazioni della 80° della Liberazione di Lione il 3 settembre 1944. Abbiamo designato quattro alfieri italiani (friulani) e fatto bella figura! Non potevamo mancare queste cerimonie per la memoria dei nostri padri che hanno contribuito alla liberazione della città, citiamo solo due nomi Battista Saroglia ed il martire friulano Titta Cois, fucilato qualche giorno prima dai nazisti. Certo siamo fieri, come friulani, di rappresentare l’Italia, le massime autorità della Repubblica Francese hanno complimentato e salutato gli alfieri, Nello Giacomini, Carlo Molinaro, Pietro Molinaro, Jean-Pierre Pandini, si capisce subito che non sono finlandesi. Anche a Lione ha la sua Storia friulana, dovremo raccontarla, la nostra gente ha fatto onore al Friuli nel passato, non possiamo dimenticarlo, e lo rammentiamo con le nostre bandiere! Un bjel mandi di cûr furlan!” Danilo Vezzio