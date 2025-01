Riparte a Pordenone il ciclo di incontri “Leggiamo oggi”. Il 27 gennaio protagonista Vito Mancuso

In una serata decisamente speciale e densa di significati – quella del Giorno della Memoria, lunedì 27 gennaio 2025 – riparte a Pordenone il ciclo di incontri “Leggiamo oggi”, che sigla la collaborazione fra la Fondazione Pordenonelegge, la Casa dello Studente Antonio Zanussi e Presenza e Cultura (inserito nella serie di incontri Martedì a Dibattito): una rassegna che offre l’occasione per riflettere intorno a temi di attualità sociale e culturale, così come intorno a elementi universali della nostra vita.

Destinazione speranza è il filo rosso della conversazione che, nella data emblematica del 27 gennaio, alle 20.45, vedrà protagonista il noto teologo Vito Mancuso, autore dell’omonimo saggio pubblicato da Garzanti. L’appuntamento di Pordenone permetterà a tutti di sfogliarlo insieme all’autore, con il quale converserà il Presidente di Presenza e Cultura, don Orioldo Marson.

Vito Mancuso ci guida alla ricerca del significato più profondo e autentico della nostra vita. Destinazione Speranza rifonda il senso della nostra esistenza su un presupposto inedito e dirompente: la libertà di obbedire. Se saremo in grado di essere noi stessi in relazione con gli altri, di resistere all’egoismo favorendo la solidarietà, di ridare valore alla dimensione morale al fine di agire con responsabilità, allora non tutto sarà perduto: solo così, infatti, potremo definirci donne e uomini davvero liberi e guardare con speranza, ragionevole e fondata, al futuro che ci attende.

L’incontro è a ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Prenotazioni attraverso registrazione al sito www.pordenonelegge.it (alla voce mypnlegge). Info: Tel. 0434.1573100