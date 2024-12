Sabato 21 dicembre: Mercatino di Natale in Piazza Garibaldi a Udine

Sabato 21 dicembre 2024, Piazza Garibaldi a Udine si trasformerà in un’accogliente cornice natalizia con il Mercatino di Natale, un evento imperdibile dedicato all’artigianato locale e alla creatività in collaborazione con Buddy Market. L’appuntamento è dalle 9:30 alle 16:30, una giornata speciale in cui sarà possibile scoprire prodotti unici realizzati da artigiani del territorio e partecipare a divertenti laboratori creativi pensati per grandi e piccoli. Alle 15:30, la giornata sarà resa ancora più magica dall’esibizione del coro della scuola “A. Manzoni”, che porterà l’atmosfera natalizia con canti tradizionali e moderni. Un’occasione perfetta per immergersi nello spirito del Natale, sostenere il talento locale e trovare regali originali e fatti a mano. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la magia del Natale!