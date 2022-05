Salgono a quota 35 le Città del Vino del FVG, aderiscono il Comune di San Giovanni al Natisone e la Pro Loco di Manzano.

Cresce la famiglia delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia, che raggiunge quota 35 soggetti coinvolti. Si tratta di 30 comuni e 5 Pro Loco, grazie alla recente adesione (all'ordine del giorno del consiglio dell'Associazione nazionale nella sera del 6 maggio) del Comune di San Giovanni del Natisone (che rientra tra i membri) e della Pro Loco Manzano, entrambi nella Triangolo della sedia. Quest’ultimo non è l'unico territorio di nuova adesione all'associazione, visto che lo scorso anno si era registrata l'entrata di Palazzolo dello Stella quale primo Comune della Riviera friulana. E proprio in questa cittadina si è recentemente svolta la cerimonia di consegna della bandiera da parte del coordinatore regionale delle Città del Friuli Venezia Giulia Tiziano Venturini al sindaco Franco D'Altilia. "Triangolo della sedia e Riviera friulana - ha commentato Venturini - vanno ad arricchire ulteriormente la nostra realtà territoriale che già prima abbracciava tutte le zone di produzione Doc. Questo 2022 è iniziato per le Città del Vino regionali in maniera straordinaria con la cerimonia di avvio del programma di Duino Aurisina - Devin Nabrežina Città Italiana del Vino 2022 con la partecipazione del presidente nazionale Angelo Radica il quale ha poi visitato gran parte delle nostre aderenti. C'è stata poi la ripartenza dei grandi eventi enoturistici, come la Festa del vino friulano a Bertiolo e la Sagra del Vino a Casarsa della Delizia, il cui successo ha sancito il superamento della fase dell'emergenza sanitaria e rappresenta un anticipo dei tanti appuntamenti che stiamo programmando per l’estate, sempre in un’ottica di programmazione regionale coordinata con il calendario di Duino Aurisina - Devin Nabrežina, “capitale” delle Città del Vino d’Italia per tutto l’anno”.

I Comuni aderenti alle Città del Vino in regione sono 30: Aquileia, Bertiolo, Buttrio, Camino al Tagliamento, Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Cormons, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Duino Aurisina - Devin Nabrežina, Gorizia, Gradisca D’Isonzo, Latisana, Manzano, Mariano del Friuli, Moraro, Nimis, Palazzolo dello Stella, Povoletto, Pocenia, Premariacco, Prepotto, San Giorgio della Richinvelda, San Giovanni al Natisone, Sequals, Sesto al Reghena, Trivignano Udinese, Torreano. Aderiscono anche 5 Pro Loco: Casarsa della Delizia, Buri Buttrio, Mitreo Duino Aurisina, Risorgive Medio Friuli Bertiolo e Manzano.