Sanita’. Stabile (Fi): medici del Fvg i meno pagati in Italia. Spitaleri: la senatrice forzista tragga le conseguenze

"Secondo l'ultimo report del ministero dell'Economia, il Friuli Venezia Giulia è la regione dove gli stipendi medi dei medici ospedalieri sono i più bassi d’Italia. E ci si sorprende se non si trovano medici da assumere? Da segretario regionale ANAAO del Friuli Venezia Giulia avevo più volte segnalato il rischio di un progressivo degrado della sanità pubblica nella nostra regione, dovuto soprattutto ai ripetuti tagli, che avevano raggiunto il culmine con la riforma Serracchiani. La riduzione di reparti e servizi è stata accompagnata da un progressivo svilimento del lavoro e dell’immagine dei professionisti. Già allora, era il 2015, era stato facile prevedere che con il clima ostile ai medici ospedalieri che si era instaurato e soprattutto con l’azzeramento delle possibilità di carriera, e quindi di migliori retribuzioni, vi sarebbe stata la fuga dei professionisti dal Servizio sanitario regionale. I tagli agli ospedali operati dalla Giunta precedente sono stati in pratica tutti confermati e le condizioni di lavoro e di carriera per i medici forse sono anche peggiorate, e non solo a causa della pandemia. Basti pensare, per esempio, a quante direzioni di strutture complesse (i vecchi “primariati”) rimangono vacanti perché, dopo la cessazione del titolare, non si procede al concorso, e il reparto rimane in un limbo, diretto da un “facente funzioni”, ovviamente molto meno retribuito. Le carenze di personale peggiorano le condizioni di lavoro, rendono i turni più pesanti, e così i professionisti sono ancor più restii a trovare impiego nel servizio sanitario pubblico. Questo accade certamente anche in altre regioni, ma i dati parlano chiaro: in Friuli Venezia Giulia le retribuzioni dei medici sono in media le più basse in Italia. Questo basterà a indurre la Giunta regionale a una riflessione e a iniziare una svolta?" Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Laura Stabile. A stretto giro gli fa eco l'esponente Pd Salvatore Spitaleri: “Bene fa la senatrice Stabile a porre in capo alla Regione il tema della retribuzione dei medici e dei professionisti sanitari, l’abuso di facenti funzioni anche per servizi importanti, il drastico ridimensionamento di alcuni servizi territoriali, la mancata valorizzazione di nuovi professionisti reiterando incarichi di direttore di strutture strategiche a pensionandi. E' però necessario essere conseguenti e avere il coraggio di dire che la responsabilità ormai da 4 anni è in capo all’assessore alla salute Riccardi. E' comprensibile che la parola ‘dimissioni’ sia difficile da pronunciarsi da parte di una senatrice di Forza Italia nei confronti del plenipotenziario regionale del suo stesso partito. Allora è ancor più importante non confondere i piani e non sovrapporre questioni magari di carattere personale a linee politiche, scaricando sempre le responsabilità su chi c’era prima”. In sostanza Spitaleri replicando alla senatrice Laura Stabile (FI) secondo cui in "Friuli Venezia Giulia le retribuzioni dei medici sono in media le più basse in Italia”, si chiede se “questo basterà a indurre la Giunta regionale a una riflessione e a iniziare una svolta”.