Sereni Orizzonti investe in Fvg: nuova gestione per la rsa “La panoramica” a Pinzano al Tagliamento

Una nuova residenza per anziani in Friuli Venezia-Giulia per Sereni Orizzonti, secondo player nazionale per numero di posti letto in Italia nel settore dell’assistenza agli anziani. È stato formalizzato nei giorni scorsi l’acquisto della Rsa “La Panoramica” da 47 posti letto a Pinzano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. La nuova residenza si aggiunge all’altra RSA pordenonese aperta a maggio 2024 dal Gruppo friulano, “Tre Cuori” di Fontanafredda da 120 posti letto. In totale Sereni Orizzonti è presente in Italia e all’estero con 91 strutture per complessivi 5.600 posti letto e 3.500 dipendenti. In Friuli Venezia-Giulia è presente con altre 9 residenze che operano in provincia di Udine, Gorizia e Pordenone.

«Con questo nuovo acquisto consolidiamo la nostra presenza in regione» – dichiara Mario Modolo, direttore generale del Gruppo – «La residenza è funzionale: siamo certi che in breve tempo si rivelerà una realtà di significativo impatto sanitario, in grado di rispondere alle numerose esigenze del territorio. Accoglierà anziani non autosufficienti, che necessitano di assistenza professionale 24 ore su 24».

La residenza, autorizzata e convenzionata con l’Azienda Sanitaria Locale, si trova in una posizione tranquilla, a pochi passi dal centro del paese e dai centri abitativi più grandi. L’edificio, diviso su quattro piani, dispone di un’ampia sala dedicata a tutte le attività collettive ricreative e di animazione. È presente il servizio di cucina e lavanderia interna. La struttura è attrezzata per l’attività riabilitativa e assistenziale: dispone di un’ampia area verde esterna, palestra, ampi spazi comuni per ospiti e visitatori, sala polifunzionale e una cappella per il culto.

Sereni Orizzonti affianca alla gestione delle residenze per anziani l’attività di costruzione delle proprie strutture. «I 47 posti letto della Rsa di Pinzano si aggiungono ai 500 posti letto costruiti o acquistati nel primo semestre del 2024» – ci fa sapere Gabriele Meluzzi, Amministratore Delegato del Gruppo – «Puntiamo su Rsa domotiche e green, cioè fruibili con l’ausilio della tecnologia da parte degli anziani e all’avanguardia per quanto riguarda ecosostenibilità, risparmio energetico e idrico. Crediamo nei valori ESG: essere sostenibili significa contribuire a un impatto positivo delle Rsa sul territorio e sviluppare una rilevante ricaduta occupazionale: sono previste nuove 1.000 assunzioni nei prossimi 5 anni. Sono, infatti, in corso di realizzazione 20 nuove Rsa in Italia, con l’obiettivo di superare entro il 2028 gli 8.000 posti letto».