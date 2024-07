Sergo M5S – Vicentini (Verdi): “A Carlino un impianto Agrivoltaico da 25 ettari”.

“Nuovo Parco Fotovoltaico a Carlino, entro il 10 agosto cittadini enti e amministrazioni sono tenute a esprimere un parere sul progetto presentato dalla società Atlas Solar 5 di Milano che prevede l’installazione di un impianto agrivoltaico da 18 MW esteso su 25 ettari di terreno agricolo su cui i proponenti prevedono di continuare la coltivazione di frumento, orzo e soia”. A rendere nota la nuova richiesta di valutazione di impatto per un impianto fotovoltaico sono il coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle di Udine Cristian Sergo e il Co portavoce Regionale FVG Europa Verde Claudio Vicentini.

“Chiederemo che il parere del Comune sia espresso dopo una discussione del Consiglio e stiamo organizzando una serata informativa in cui illustrare il progetto che prevede impianti per 18MW, praticamente quanto necessario a soddisfare la richiesta di energia dell’intero paese – spiega Vicentini che è anche consigliere comunale di Carlino – peccato che i benefici finiranno solo ai proponenti. Riteniamo giusto che i cittadini siano messi al corrente su come verrà trasformato il nord del Paese”.

“A prescindere dalle posizioni che si possono assumere su questo mega impianto, che per rendere un’idea è pari a 35 campi da calcio e che ha poco di agro e molto di voltaico, sarà anche l’occasione per capire come quest’opera, considerata di interesse pubblico perché produce energia rinnovabile, possa interferire con il progetto che sta realizzando la Regione per il secondo accesso ferroviario della Aussa Corno. Se l’accesso dovesse passare per Carlino – conclude Sergo – gli spazi che non interferiscono con l’agrivoltaico e il Fiume Zellina sono sempre meno e vorremmo capire chi subirà i disagi di queste scelte”.