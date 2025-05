Interrogazione di Open Fvg in merito a costi e dubbi sull’attivazione di un secondo elicottero per l’elisoccorso in ASUFC

“Oggi come Open Sinistra FVG abbiamo presentato una nuova interrogazione all’Assessore Riccardi in merito ai costi e quindi all’opportunità dell’utilizzo di un secondo elicottero per l’elisoccorso invece del potenziamento delle automediche nell’ambito dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. I costi appaiono molto alti visto che gli interventi per i quali è lecito l’utilizzo dell’elisoccorso sono pochi e comunque questo mezzo rispetto all’automedica è condizionato da vincoli meteo. Le dichiarazioni apparse sulla stampa ci preoccupano anche perché sembrano orientate a gestire un potenziamento degli interventi di pronto soccorso solamente nei week-end.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.