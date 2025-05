1 maggio 1945 – 1 maggio 2025, 80 anni di Liberazione: a Spilimbergo nasce il primo itinerario dedicato alla Resistenza

Per festeggiare l’80esimo anno di effettiva liberazione dal Nazifascismo dello Spilimberghese, il 1 maggio 2025, è stato creato un percorso permanente dedicato alla Resistenza. Grazie ad una camminata storica, che ha attraversato luoghi e storie della Resistenza Spilimberghese è stato adeguatamente celebrato questo importante anniversario. Ad ogni tappa è stato posato un fiore, un ricordo ed un codice QR che permettere di accedere ad una breve descrizione del luogo, materiale d’archivio e fotografie storiche. Così facendo si è stabilito un percorso permanente dedicato alla lotta partigiana nello Spilimberghese, accessibile da chiunque in ogni momento dell’anno. Un itinerario che sottolinea come i valori della Resistenza siano senza spazio e tempo, attuali ovunque esistano ingiustizie e diseguaglianze.

Per ribadire questo ad ogni fermata si sono intervallate poesie e testimonianze, reperibili tramite i codici QR, di lotta appartenenti a vari contesti e periodi storici. Gli organizzatori di questa prima edizione hanno proposto all’Amministrazione Comunale di valorizzare il lavoro di ricerca fatto, investendo per rendere effettivamente permanente l’itinerario. Inoltre è stato chiesto che la proposta di intitolare il belvedere di Palazzo di Sopra “Belvedere alle partigiane”, realizzata durante la passeggiata con la posa di una targa, sia fatta propria dal Comune di Spilimbergo. Tali iniziative sarebbero doverose, in particolare vista la vergognosa assenza di qualsiasi rappresentante del Consiglio Comunale, di minoranza o maggioranza, all’iniziativa del 1 maggio. La Spilimbergo Antifascista ha ribadito che, per quando si provi ad affermare il contrario tramite tentativi istituzionali e non, ideologie di odio, razzismo ed esclusione non possono avere spazio in questo territorio.