Doppio evento “Con Rebecca, per dire no alla violenza di genere”

Due appuntamenti per non restare in silenzio. Lunedì 5 maggio alle ore 15.00 presso la Sala Pasolini del Palazzo della Regione di Udine, e domenica 11 maggio al Parco del Cormor, prende vita l’iniziativa “SONO REBECCA – QUESTA È LA MIA STORIA”, un percorso di consapevolezza e impegno civile sul tema della violenza di genere.

L’incontro in Regione ha visto la partecipazione di Rebecca Ferrandi, Taryn Sebastiani e Simona Liguori, consigliera regionale Patto-Civica. Al centro dell’incontro la testimonianza coraggiosa di Rebecca, che ha messo in luce le difficoltà che le donne affrontano quando scelgono di denunciare e ricostruire la propria vita. Hanno partecipato ai lavori la dottoressa Antonella Orzan già assessora alla salute del Comune di Martignacco, la dottoressa Paola Piovani assessora alla istruzione del Comune di Campoformido. La voce delle giovani donne è stata di Martina Caroselli e di Caterina Foi che hanno sostenuto l’importanza della educazione alla affettività e della necessità di implementare gli interventi nei confronti degli uomini autori di violenza.

«Affrontare il tema della violenza significa dare voce, spazio e strumenti alle vittime – dichiara Simona Liguori – ma anche educare alla cultura del rispetto e del riconoscimento dell’altro, sin da giovani. La storia di Rebecca ci parla di dolore ma anche di speranza. E noi siamo con lei».

Domenica 11 maggio alle ore 17.00, l’iniziativa proseguirà con una camminata al Parco del Cormor, per dire insieme NO alla violenza, unendo simbolicamente passi, voci e cuori.

L’evento ha l’obiettivo di avviare un percorso permanente di confronto sul tema della violenza di genere nelle istituzioni e nella società.