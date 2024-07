Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” di Tolmezzo: laboratori per bimbi accompagnano la mostra “Altan. Terra, omini e bestie”

Sono in partenza al Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” di Tolmezzo i laboratori per bambini/e che accompagnano la mostra “ALTAN. Terra, omini e bestie” – visitabile a Palazzo Frisacco (Tolmezzo, UD) fino al 22 settembre 2024 – organizzata dall’Amministrazione Comunale di Tolmezzo, dall’Ente regionale patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia-ERPAC e dal Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” in base ad uno specifico accordo, avvalendosi della collaborazione di PromoTurismoFVG.

Si tratta di quattro incontri pensati per i più piccoli – dai 4 ai 9 anni, da luglio a settembre – per invitarli a esplorare e giocare, perché “giocare è l’esperienza più comune che ci possa capitare”. Al centro delle attività ci sarà il mondo della Pimpa e degli animali reali o immaginari – tema quanto mai caro al disegnatore – che popolano il secondo piano della mostra. I laboratori – progettati e condotti da Amanda Talotti, operatore museale, Anna Pillinini, grafica, e Laura Candotti, illustratrice e membro del CdA della Fondazione Museo Carnico – avranno al centro sempre un’attività creativa.

Inoltre al Museo Gortani è arrivata la sagoma di Armando e della Pimpa: i più piccoli, e perché no anche gli adulti, potranno divertirsi a trasformarsi, per il tempo di una foto, nel papà della Pimpa.

Il primo laboratorio avrà luogo mercoledì 31 luglio alle 16.00. Insieme agli operatori del Museo Gortani i bambini potranno trascorrere un pomeriggio creativo e divertirsi nella realizzazione di una maglietta a tema Pimpa.

Il programma dei laboratori proseguirà martedì 6 agosto alle 16.00: nel corso del pomeriggio i bambini saranno accompagnati nella realizzazione di una borsa a tema Pimpa.

L’appuntamento successivo è atteso mercoledì 28 agosto alle 17.00 e coinvolge in questo caso la lettura: la Biblioteca civica “Adriana Pittoni” di Tolmezzo proporrà una serie di letture tratte da alcuni libri della Pimpa e, a seguire, avrà luogo il laboratorio creativo “Coloriamo la Pimpa”, pensato per la fascia d’età dai 4 agli 8 anni.

L’ultimo laboratorio in programma si svolgerà sabato 21 settembre alle 16.00, in occasione della Festa della Mela, e prevedrà la realizzazione di un oggetto a sorpresa, sempre a tema Pimpa.

Tranne le letture in Biblioteca, che avranno ingresso libero, le attività didattiche avranno un costo di 10 euro a bambino, per un massimo di 15 bambini/e a laboratorio. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione via telefono allo 0433-43233 o via email a info@museocarnico.it entro il giorno prima di ciascun laboratorio; le adesioni verranno raccolte in ordine di arrivo.