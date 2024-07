Loreena McKennitt: L’icona mondiale della musica celtica in concerto mercoledì 24 luglio al Castello di Udine

Nuovo appuntamento internazionale al Castello di Udine. Mercoledì 24 luglio sarà Loreena McKennitt, cantautrice e polistrumentista canadese, icona mondiale della musica celtica, artista capace di vendere oltre 14 milioni di dischi in carriera, la grande protagonista della nona edizione di “Udine Vola”. Quella di Udine sarà una delle sole cinque date dell’artista nel nostro paese, inserite nel suo “The Mask and Mirror – 30th Anniversary Tour”, progetto live che celebra il trentennale dall’uscita dell’omonimo fortunato album ”The Mask and Mirror”. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Udine, inserito nel calendario di UdinEstate, saranno in sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria mercoledì dalle 19.00. Porte aperte al pubblico alle 20.00 e inizio concerto alle 21.30. Tutte le info su www.azalea.it .

Pubblicato nel 1994, “The Mask and Mirror” è stato definito “senza tempo e trascendente” e lodato per la sua contaminazione interculturale di influenze celtiche, spagnole e marocchine, ed è senza dubbio uno dei lavori più amati della McKennitt che ne parla così: «Questo album è stato per me un pellegrinaggio storico e musicale e sono entusiasta di riportarlo in scena durante il tour estivo in Europa. Questo è un anniversario fondamentale nella mia carriera e non vedo l’ora di festeggiarlo». Nel comporlo, Loreena afferma di aver seguito diverse ispirazioni e aver preso in considerazione alcune domande che risuonano nella storia: «Chi era Dio? Cosa sono religione e spiritualità? Cos’è stato rivelato e cosa nascosto, cos’era la maschera e cos’era lo specchio?».

Il mix di musica celtica eclettica, pop, folk e world music di Loreena McKennitt ha conquistato la critica e il pubblico di tutto il mondo. L’artista è stata capace di vendere oltre 14 milioni di album in carriera, che gli sono valsi dischi d’oro, platino e multi-platino in ben 15 paesi in 4 continenti. Ms. McKennitt è stata nominata due volte ai Grammy Awards e ha vinto due Juno Award e il premio alla carriera della Billboard International. Si è esibita nelle location più ambite, dalla Carnegie Hall di New York City, al famoso Palazzo Ahambra di Granada in Spagna, fino alle performance per la Regina Elisabetta II e diversi capi di stato. Non solo musica per Loreena McKennitt, che è anche portavoce di numerose iniziative filantropiche, tra le quali “The Cook-Rees Memorial Fund for Water Search and Safety”, “Falstaff Family Centre”, “Honorary Colonel of the Royal Canadian Air Force”. Nel 2004 è stata nominata Membro dell’Ordine di Canada e nel 2013 Cavaliere dell’Ordine Nazionale delle Arti e delle Lettere della Repubblica Francese.