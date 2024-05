Raduno regionale Boy Scout AGESCI a Palmanova. Oltre 1200 ragazzi tra giochi e attività di gruppo

Ieri un migliaio di lupetti e coccinelle tra gli 8 e 12 anni e duecento capi scout hanno colorato di azzurro con le loro camicie, la città di Palmanova, per un raduno regionale che li ha visti coinvolti, dalle 9.30 alle 16.30 circa, in una mattinata e un primo pomeriggio di giochi e attività, per poi concludere con la Santa Messa tutti assieme.

Un personaggio di fantasia che vive nel mondo dei fumetti, Tonino Cartonato, ha lanciato un appello a tutti i bambini e le bambine per aiutarlo a far tornare colorati i suoi amici. Il raduno è stato così occasione per sperimentare comunità, relazione, espressione e creatività, oltre che essere anche un bel modo per celebrare la ricorrenza del 50esimo anniversario dalla fondazione dell’AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani).

L’assessore comunale alle politiche giovanili: “È stato davvero emozionante vedere i prati del polisportivo e di Sottoselva invasi da un mare azzurro. Questa amministrazione crede molto nella forza educativa dello scautismo perché aiuta i ragazzi ad essere consapevoli della bellezza che li circonda e a prendersene cura, ad essere responsabili verso sé stessi e verso gli altri. In un’epoca in cui sembra esserci un’eclissi dell’empatia, lo scautismo aiuta bambini e ragazzi a mettersi nei panni degli altri e, soprattutto, a creare relazioni costruttive”.

All’inizio dell’evento, il Sindaco, assieme agli assessori all’istruzione e alle politiche giovanili, ha invitato i ragazzi ad essere costruttori di un mondo migliore, a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà e a non perdere la speranza.

Durante la messa finale, presieduta da don Sergio Frausin di Trieste, è stata ricordata Chiara Bassutti, la giovane di Spilimbergo, che ha perso la vita in un incidente stradale a due giorni fa. La ragazza era molto impegnata nel mondo scout.

E aggiunge l’assessore alle politiche giovanili: “Questo evento ha richiesto un impegno organizzativo importante. Grazie ai responsabili regionali e a quelli d’area dell’AGESCI, ai capi scout e ai tanti volontari dell’associazione, alla Polizia Municipale, agli operai comunali, alla Protezione Civile, ai radioamatori, al Sindaco e a tutti i colleghi di giunta”.