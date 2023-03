Sergo – Pozzatello: “Acciaieria a S. Giorgio, Fedriga finge di non sapere nulla ma progetto c’è e ci costa”

“Fedriga fa finta di nulla per non esporsi in piena campagna elettorale, ma se non c’è alcun progetto per un’acciaieria in Aussa Corno, spieghi perché sono stati già stanziati 20 milioni di euro, approvati in Consiglio regionale con il nostro voto contrario, e spesi 800 mila euro e perché sono stati già affidati lavori per studi e consulenze per verificarne la sostenibilità”. Lo affermano il consigliere regionale Cristian Sergo e Loredana Pozzatello candidata alle elezioni regionali per il MoVimento 5 stelle, che hanno assistito all’assemblea dei Comitati del 1° marzo, dopo avere ascoltato le parole del presidente del Friuli Venezia Giulia in una recente diretta social. “Fedriga assicura che alla Regione non è arrivato nessun progetto, che si stanno facendo processi alle intenzioni e che lui non dice sì o no a prescindere – rimarcano gli esponenti M5S -. Allora ci spieghi cosa stanno studiando le due Università regionali, a cui sono stati destinati 300 mila euro per una verifica sul piano ambientale”. “Ma, soprattutto, Fedriga smentirebbe non solo sé stesso ma anche il sindaco di Porpetto, Andrea Dri, che in assemblea a San Giorgio di Nogaro ha dichiarato che il layout mostrato dai Comitati contrari all’acciaieria è diverso da quello che la Regione gli ha sottoposto – concludono Sergo e Pozzatello – il che dimostra che qualche carta c’è. Ma l’aveva già confermato anche il sindaco di San Giorgio, Pietro Del Frate. Perché qualcuno mente agli elettori della Bassa a trenta giorni dal voto?”.