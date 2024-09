Settimana europea della mobilità: iniziative anche a Fagagna

Nell’ambito della settimana europea della mobilità, l’Amministrazione Comunale di Fagagna realizzerà due iniziative:

Venerdì 20 settembre “A scuola senza auto!”: tutti gli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado si ritroveranno in piazza Unità d’Italia a Fagagna e in piazza a Ciconicco alle ore 7.30 per raggiungere a piedi le rispettive sedi scolastiche. Gli studenti saranno accolti e accompagnati a scuola dai nonni vigile, dagli amministratori e dagli addetti della Polizia Locale. Per l’occasione, anche i ragazzi che fruiscono del servizio scuolabus saranno fatti scendere in piazza, per completare a piedi l’ultimo tratto dell’itinerario casa-scuola.

Domenica 22 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il centro cittadino di Fagagna si trasformerà in un’isola ciclopedonale per ospitare l’evento “Liberi di giocare”. L’iniziativa, curata dal neo-assessore allo sport Claudio Bassi, si inserisce nella settimana europea della mobilità. Per l’occasione, le piazze e le vie del centro paesano, fino al Parco del Cjastenar, diventeranno uno spazio in cui tutti si possono muovere a piedi o in biciclettain maniera libera e sicura in una Fagagna senza traffico. I bambini e i ragazzi dai 6 ai 13 anni potranno giocare, divertirsi e sperimentare le attività sportive e musicali del territorio. Questi grazie alla collaborazione di tutte le Associazioni locali che hanno aderito all’iniziativa. Per i piccoli ciclisti saranno attivati dei mini corsi di educazione stradale in collaborazione con la Polizia Locale. L’Associazione Damatrà ripropone “A passo d’asino”, iniziativa che coniuga il camminare lento in compagnia degli asini con il piacere della lettura.

“Liberi di giocare” non è un evento solo per ragazzi e famiglie, ma mira a coinvolgere tutta la popolazione: per i più grandi, infatti, sarà organizzata anche una camminata con un percorso di 10.000 passi tra le colline, con partenza da Piazza Unità d’Italia alle ore 10.00. Grazie alla disponibilità della Pro Loco di Fagagna, al termine della manifestazione sarà organizzato un pranzo presso il cortile del Municipio. ”