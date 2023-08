Soccorsi in montagna. M5s Fvg: “Regione attivi tariffario per interventi di elisoccorso nei casi non sanitari”

“In tutte le Regioni alpine i sono già presenti i tariffari per costi di intervento con elisoccorso laddove non sussista né venga poi provata l’emergenza sanitaria o il ricovero in ospedale. In Fvg ancora non è così il tariffario già predisposto da anni non viene ancora applicato. L’assessore Riccardi ne rinvia l’attuazione a tutto discapito di costi sempre più elevati sostenuti dalla collettività. L’intento è anche quello di rispettare la montagna e i suoi pericoli, prevenendo incidenti inutili che gravano sulle casse della Regione e, a volte, impediscono di intervenire laddove c’è reale bisogno di uno staff medico specializzato”.

A sostenerlo e a chiedere l’urgente applicazione del tariffario è il MoVimento 5Stelle Fvg anche alla luce di recenti casi di intervento di eliambulanze in casi assolutamente non necessari.

“Nella scorsa legislatura abbiamo presentato emendamenti ed ordini del giorno per far sì che il tariffario degli interventi di soccorso, previsto dal 2017, venisse finalmente approvato. La nostra richiesta risale al luglio 2019, poi con la giustificazione della Pandemia, qualsiasi cosa che riguardasse la sanità ha avuto lo stesso effetto di alcune liste d’attesa per i nostri pazienti: rinviata a data da destinarsi”.

“Rimaniamo convinti che solo una modifica normativa può portare l’amministrazione regionale a richiedere il pagamento in caso di chiamate immotivate o a seguito di comportamenti irresponsabili. Infatti, solo dopo aver accertato che le persone non hanno bisogno di ricoveri o accertamenti in Pronto Soccorso sarà possibile richiedere la compartecipazione delle spese”.