Sostegno al Ministro Speranza da Articolo Uno Fvg: Salvini e Fedriga la smettano con la propaganda.

Nella attuale difficile e delicata situazione in cui versa il Paese è gravissima la campagna denigratoria messa in atto dalle forze di destra per cercare di delegittimare il Ministro della Salute.

Attacchi gratuiti che non hanno alcuna base di fondatezza, tentativi maldestri volti a soffiare sul fuoco della crisi sociale ed economica che non porteranno da nessuna parte e non presentano

alcuna soluzione. Tutti ricordano, invece, molto bene i balletti dei mesi scorsi di Salvini e del suo fido Presidente Fedriga sulle aperture e chiusure, sulla partecipazione a manifestazioni di piazza, una su tutte quella di fine ottobre in Piazza Unità. Ci sono momenti in cui le ragioni della propaganda e degli interessi di partito devono fare un passo indietro rispetto all’interesse comune che in questo momento deve essere solo la lotta alla pandemia e la difesa della salute pubblica. Invece di attaccare strumentalmente il Ministro della Salute la destra e Fedriga, presidente di una

Regione che purtroppo non brilla affatto nella lotta al Covid, caratterizzata da continue segnalazioni di disservizi e ritardi nell’attuazione del piano vaccinale, si adoperino per una fattiva collaborazione tra Regioni e Governo, chiudendo finalmente la fase dello scaricabarile tra istituzioni. Rimarcando questi concetti, il Coordinamento di Articolo Uno Trieste ha voluto esprimere,

attraverso una nota inviata oggi, 14 aprile, a Roberto Speranza, la piena fiducia nell’operato del Ministro – che come noto è il ministro più apprezzato dagli italiani – dandogli atto dell’impegno

profuso da un anno a questa parte nel mettere, sempre, la salute e la tutela delle italiane e degli italiani al primo posto auspicando che, coi 31 miliardi europei del Piano nazionale di ripresa e

resilienza, Speranza riesca a realizzare quella riforma della sanità che già molti definiscono «epocale».