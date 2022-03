Aggiornamento sulla sparatoria a Caporiacco di Colloredo di Montalbano, morto un 76enne, estratti due proiettili a una donna

La vittima ora ha un nome, si tratta di Enzo Minisini di Colloredo ma residente a Majano ospite, pare, di una casa di riposo. L'uomo è deceduto questa mattina nella campagna della frazione di Caporiacco di Colloredo di Monte Albano attorno alle 9.30 dopo una sparatoria nella quale risulta ferita anche una donna etiope di 47 anni. Secondo le prime informazioni il fatto dai contorni ancora incerti sarebbe avvenuto intorno alle 9 e 30. Ferita gravemente una giovane donna trasportata d'urgenza al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia alla quale sarebbero stati estratti due colpi, uno alla spalla e l'altro ad un ginocchio, non al torace come sembrava in un primo tempo. . Sul posto il medico legale Antonello Cirnelli assieme al Pm di turno e ai carabinieri. Non si esclude il movente passionale. I due avevano raggiunto la campagna assieme, a bordo di una Fiat Panda. Una prima ipotesi lascia pensare che lui abbia colpito la donna mentre cecava di fuggire e poi vedendola rovinare a terra e forse pensando fosse morta avrebbe rivolto l'arma contro se stesso suicidandosi. La donna, etiope di 47 anni, vive a San Vito al Tagliamento (Pn). La dinamica di quanto avvenuto resta comunque incerta e da quanto ha riferito il Procuratore di Udine, Massimo Lia, al momento ogni ipotesi resta è aperta e le conclusioni sono assolutamente premature