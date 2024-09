Studio rivela: Italia 8° nella classifica delle nazioni con il miglior senso dell’umorismo. Anche se c’è poco da ridere

Quali sono i paesi con il miglior senso dell’umorismo ? Per rispondere a questa domanda gli esperti di apprendimento linguistico di Preply, (una piattaforma online che collega studenti di 180 paesi con oltre 32.000 insegnanti di più di 50 lingue) hanno raccolto e analizzato le recensioni di 200 commedie di 20 paesi, scritte da veri appassionati di cinema e pubblicato i risultati di una valutazione completa che fa luce sulle nazioni più divertenti del mondo. Ebbene l’Italia si aggiudica l’8° posto nella classifica delle nazioni più divertenti del mondo: l’umorismo italiano si distingue per la sua capacità di incorporare in modo ingegnoso l’arguzia e l’umorismo in argomenti seri, pur rimanendo rispettoso. Da questa classifica escluderemmo i social se non relativamente ai film, lo studio spiega scientificamente che la classifica nomina l’Italia tra le nazioni più umoristiche del mondo. Secondo lo studio il pubblico internazionale conferma che gli italiani hanno un buon senso dell’umorismo. L’India occupa il primo posto nella classifica delle nazioni più divertenti del mondo. Come accennato in apertura, gli esperti di apprendimento linguistico di Preply hanno pubblicato i risultati di una valutazione completa che fa luce sulle nazioni più divertenti del mondo. Sono state raccolte e analizzate commedie e film di 20 Paesi da parte di veri appassionati di cinema. Tutti i film analizzati non sono stati proiettati solo nel Paese di produzione, ma anche distribuiti a livello internazionale. In questo modo, gli esperti hanno garantito che l’“humour” non fosse valutato solo dal pubblico nazionale, ma anche da un pubblico internazionale. Il risultato è una classifica dei Paesi con il miglior umorismo, che non solo rivela le nazioni più divertenti, ma mostra anche che classici come lo slapstick fondati su una comicità elementare che sfrutta il linguaggio del corpo e si articola intorno a gag tanto semplici quanto efficaci e l’uso di cliché continuano a suscitare la maggior parte delle risate. Molte persone sono fermamente convinte di avere il miglior senso dell’umorismo. Questa convinzione può essere una parte centrale dell’identità personale e spesso è profondamente radicata nell’identità culturale di un paese. Ciò influenza in modo significativo il modo in cui l’umorismo e la comicità vengono presentati nei diversi paesi. Secondo l’analisi l’India è il paese preferito per l’umorismo. I film di Bollywood, famosi in tutto il mondo, sono costellati da classiche scene slapstick e prediligono i personaggi cliché, come il migliore amico maldestro o la madre assurdamente severa. Bollywood è un maestro nel combinare umorismo e romanticismo. Questo tipo di commedia quasi classica, che include la comicità “elementare” e il gioco degli stereotipi, è particolarmente apprezzato a livello internazionale. Le commedie di Bollywood e altri film comici indiani hanno ricevuto una media di 7,97 stelle su 10 possibili dalla critica cinematografica. L’umorismo degli italiani è ben accolto a livello internazionale poiché gli italiani sono estremamente abili nel servire umorismo con stile! L’umorismo italiano si distingue per la sua capacità di incorporare in modo ingegnoso l’arguzia e l’umorismo in argomenti seri, pur rimanendo rispettoso. Ne è un esempio il film premio Oscar “La vita è bella” di Roberto Benigni, che riesce a coniugare perfettamente umorismo e cuore. L’umorismo italiano sta conquistando il mondo anche attraverso i social network e Khaby Lame ne è un esempio lampante. Khabane Serigne Lame, detto Khaby è un tiktoker senegalese naturalizzato italiano famoso per i suoi video-reaction muti di genere comico pubblicati su TikTok. Con il suo umorismo affascinante Khaby ha attualmente 163 milioni di follower su TikTok. Con il suo umorismo personale, Khaby mostra come i problemi di tutti i giorni possano essere risolti in modo molto semplice, e questo è molto apprezzato in tutto il mondo. In classifica anche la Grecia, ma in negativo. La Grecia ha infatti un proprio stile di umorismo, che purtroppo non è particolarmente apprezzato dal pubblico internazionale. Mentre le commedie greche brillano in patria con dialoghi taglienti e una spiccata autoironia, gli spettatori stranieri sembrano avere grandi difficoltà a identificarsi con questa comicità speciale. La Grecia emerge quindi come la nazione con il peggior senso dell’umorismo in questa valutazione. Anche gli Stati Uniti sono una delle nazioni più divertenti del mondo, come dimostra l’analisi. L’umorismo americano combina la commedia classica con personaggi unici e spesso stravaganti e situazioni assurde. Questo mix rende le commedie statunitensi le preferite dal pubblico mondiale. Commedie hollywoodiane come “Una notte da leoni”, “American Pie” e “Mrs Doubtfire – Mammo per sempre” si sono affermate come veri e propri classici e hanno avuto un impatto duraturo sulla cultura pop internazionale.

Come già accennato Preply è una piattaforma online per l’apprendimento linguistico e un mercato globale che collega studenti di 180 paesi con oltre 32.000 insegnanti di più di 50 lingue. Un algoritmo di machine learning assicura la migliore corrispondenza tra studenti e insegnanti, i quali creano piani di lezione personalizzati adattati al budget, agli orari e al livello di competenza dello studente. Fondata nel 2013 in Ucraina da Kirill Bigai, Serge Lukyanov e Dmytro Voloshyn, Preply ha oggi un team di 400 persone provenienti da 58 nazioni. Con sede a Barcellona, l’azienda ha dipendenti in 30 paesi tra Europa, Stati Uniti, Africa, Asia e America Latina.

Per approfondire: metodologia di ricerca e le fonti utilizzate possono essere consultate qui: https://preply.com/it/blog/classifica-paesi-umorismo/