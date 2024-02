Sui fatti di Pisa la Scuola si indigna. Lettera dal Liceo Artistico G. Sello di Udine

Siamo docenti del Liceo Artistico G. Sello di Udine ed esprimiamo la nostra solidarietà alle studentesse ed agli studenti di Pisa, vittime di violenza inaudita e ingiustificabile. Ci poniamo al fianco della giusta protesta espressa dai colleghi del liceo artistico Russolo e dal rettore dell’Università di Pisa.

Noi siamo educatori, abbiamo il dovere di educare alla legalità e al dialogo, premiamo il pensiero critico e ci impegniamo a formare cittadini in grado anche di protestare e, sempre, cittadini di pace.

Se quello di venerdì 23 febbraio a Pisa è l’esempio che istituzioni e forze dell’ordine vogliono offrire ai nostri giovani, ci impegneremo ancora di più per un esempio diverso, per fare della pace il nostro obbiettivo formativo, per rendere i nostri ragazzi critici sul mondo e fermi sui valori della Costituzione, quei valori che adulti armati e vertici delle istituzioni sembrano aver vergognosamente dimenticato.

La Scuola tutta si indigna. È un buon inizio.

A firma di docenti democratici dell’Istituto Sello di Udine.