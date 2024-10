Tante novità per Ville e chiese aperte 2024 in programma domenica 20 ottobre

Visite guidate a ville e dimore storiche ed edifici religiosi, alcuni dei quali aperti al pubblico solo in questa occasione. Ma non solo: la novità di quest’anno sarà il coinvolgimento dei visitatori in eventi esperienziali in sette ville, progettati in collaborazione con le realtà produttive, commerciali e artigianali locali.

La “Gestione Associata Noi Cultura e Turismo”, con il Comune di Manzano come capofila, annuncia così l’edizione 2024 di “Ville e Chiese Aperte”, manifestazione in programma per domenica 20 ottobre, che ogni anno da quasi vent’anni anima sette comuni (oltre a Manzano anche Buttrio, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone) e quest’anno si arricchisce della collaborazione con il Distretto del Commercio Friuli Orientale (capofila il Comune di Pavia di Udine), che ha permesso di creare un format innovativo, in grado di mettere in rete cultura, storia, turismo ed economia dell’area. Il Distretto del commercio Friuli Orientale, il cosiddetto Distretto delle meraviglie, sostenuto a avviato grazie alla Regione Fvg nell’ambito di Sviluppoimpresa, è un raggruppamento che ha l’obiettivo di valorizzare le attività commerciali e artigianali della zona, grazie all’impegno dei sindaci di 12 Comuni (sette dei quali protagonisti dell’evento Ville e Chiese aperte, oltre a Chiopris-Viscone, Moimacco, Prepotto, Remanzacco e Trivignano Udinese), con il sostegno della Camera di Commercio, delle associazioni di categoria di riferimento per i comparti imprenditoriali coinvolti e di Banca360 Fvg.

«Questa manifestazione di anno in anno ha conquistato nuovi visitatori: non solo alla scoperta delle splendide ville storiche di cui questo territorio è ricco, ma anche, dal 2020, chiese e chiesette che contribuiscono a raccontare la storia culturale di quest’area», ha detto la vicesindaco di Manzano Silvia Parmiani aprendo oggi (martedì 8 ottobre) la conferenza stampa di presentazione dell’evento, ringraziando i partner e «i proprietari e parroci che aprono dimore e chiese mettendo a disposizione del pubblico questi luoghi speciali».

Presenti in conferenza stampa anche alcuni dei protagonisti della manifestazione: in rappresentanza dei proprietari, Marina Romano di Villa Romano a Case di Manzano, Michele Cupitò di Modashow che animerà l’evento dedicato alla sfilata con proposte di boutique e laboratori del Distretto, assieme a miss Friuli Venezia Giulia Eleonora Paron, che di quell’evento sarà madrina in villa Caimo, Merlo, Dragoni, Giacomelli a Pradamano. Ancora: Giovanna Caisutti, della Panetteria pasticceria Pancor di Pavia di Udine, che per Ville Aperte porterà il suo pane speciale, prodotto di punta con grani locali e lievito madre, ma che presenterà in anteprima anche due prodotti di pasticceria inediti, proprio in occasione dell’evento, quindi la stilista Barbara Beltrame, che di recente ha aperto il suo nuovo Bb Fashion Loft a Pavia, Tiziana Simonetti di Hair Rock di Ipplis, tra le animatrici degli eventi di hairstyling, nonché Fabiana Romanutti, direttrice della rivista QuBì – Quanto Basta, che presenterà gli eventi legati al cibo, tra cui quello riservato allo speciale Tiramisu Flambè® con l’Amaro Nonino (altra eccellenza del Distretto), realizzato live dal maître Giacomo Rubini (vicepresidente vicario Amira Italia) e dalla sua brigata.

Ville e chiese aperte, evento di eventi

Domenica 20 ottobre, visite guidate dedicate offriranno l’opportunità di raccontare la storia del territorio. Le guide, accuratamente scelte per l’evento, sono professionisti del Fvg e sapranno accompagnare i visitatori attraverso percorsi studiati per esaltare gli aspetti più affascinanti e caratteristici di questi luoghi, offrendo uno sguardo inedito sul loro valore storico, architettonico e artistico. Queste autentiche meraviglie di storia, arte e cultura familiare, che costituiscono più del 23% del patrimonio complessivo della regione, saranno visitabili, e l’immersione in questo viaggio nel tempo sarà attualizzata dalla presenza di un programma di esperienze, nel campo della moda, del gusto e dell’arte canora.

Ma sarà anche un’opportunità unica per far scoprire, valorizzare e far vivere ai visitatori, per la prima volta, il ricco e variegato tessuto commerciale, turistico e artigianale di servizio del Distretto delle Meraviglie. Grazie alla partecipazione attiva di alcune piccole imprese, vere eccellenze del territorio, sarà possibile immergersi nell’autenticità e nella passione che queste realtà sanno trasmettere e che impreziosiscono il nostro distretto.

Il programma

Sono 11 le ville e le residenze aperte e visitabili, 14 le chiese e sette gli eventi realizzati nelle ville in collaborazione con il Distretto del commercio.

La manifestazione è a ingresso libero e gratuito, ma per partecipare alle esperienze multisensoriali previste in alcune Ville è necessario prenotare su eventbrite tramite il sito del Distretto, al link distrettocommercio.friuliorientale.com/incontri-in-villa/

La manifestazione si conclude alle ore 18 (a parte l’evento musicale conclusivo, che si terrà dalle 18 alle 20 circa a Villa di Toppo Florio a Buttrio). Gli organizzatori ringraziano i parroci e i volontari per la disponibilità e ii proprietari che aprono straordinariamente le loro dimore al pubblico.

Le ville aperte il 20 ottobre sono:

Villa Di Toppo-Florio, via Morpurgo 2, Buttrio (Ud) (Visite guidate: 14.00/15.30/17.00)

Villa Butussi, via San Martino, 29, Visinale di Corno di Rosazzo (Visite guidate: 15.30/17.00)

Villa Nachini Cabassi, piazza XXVII Maggio, 17, Corno di Rosazzo (Ud) (Visite guidate: 14.00)

Villa de Marchi Ottelio, Località Ottelio 1, Manzano (Ud) (Visite guidate: 15.30)

Villa Romano, via S. Tommaso, 8, Case di Manzano (Ud) (Visite guidate: 14.00/17.00)

Villa Agricola Pighin, via della S.S. Trinita’, 1, Risano di Pavia di Udine (Visite guidate: 14.00)

Casa Poz , Via Lumignacco 40, Risano di Pavia di Udine (Visite guidate: 15.30/17.00)

Villa Caimo, Merlo,Dragoni, Giacomelli, via Liberta’, 4, Lovaria di Pradamano(Ud) (Visite guidate: 14.00)

Villa Michelloni, via Sant’Ermacora, 11, Azzano di Premariacco (Ud) (Visite guidate: 14.00/15.30/17.00)

Villa de Brandis, via Roma, 117, San Giovanni al Natisone (Ud) (Visite guidate: 14.00/17.00)

Tenuta Bigozzi, Via Roma 128, San Giovanni al Natisone (Ud) (Visite guidate: 15.30)

Sono inoltre visitabili le chiese:

Chiesa di Santo Stefano Protomartire, Via Tomasoni 3, Buttrio (Ud) (Visite guidate: 10.00)

Chiesa di San Giacomo Apostolo, Via San Giacomo 3, Camino di Buttrio (Ud) (Visite guidate: 11.30)

Santuario della Madonna d’Aiuto, Via Forum Julii 142, Corno di Rosazzo (Ud) (Visite guidate: 11.30)

Chiesa di San Martino a Visinale, Via Zorutti 122, Corno di Rosazzo (Ud) (Visite guidate: 11.30)

Abbazia di Rosazzo, piazza Abbazia, 5 Manzano (Ud) (Visite guidate: 10.00)

Chiesa dei Santi Ermacora e Fortunato, Via Giulia Piccoli 19, Soleschian – Manzano (Ud) (Visite guidate:11.30)

Chiesa di San Martino Vescovo, Via Principale 12, Chiasottis di Pavia di Udine(Visite guidate: 10.00)

Chiesa della Santissima Trinità, Via della S.S. Trinità 13, Risano di Pavia di Udine (Visite guidate: 11.30)

Chiesa di Santa Cecilia, Via Papa Giovanni XXIII, Pradamano (UD) (Visite guidate: 10.00)

Chiesa della Beata Vergine Annunziata, Via Roma, Pradamano (Ud) (Visite guidate: 11.30)

Chiesa dei Santi Ilario e Taziano, Località Paderno – Premariacco (Ud) (Visite guidate: 10.00)

Chiesa di San Martino, Località Leproso – Premariacco (Ud) (Visite guidate: 11.30)

Chiesa di San Leonardo Abate, Via Chiopris 57, Medeuzza, San Giovanni al Natisone (Ud) (Visite guidate: 10.00)

Chiesa dei Santi Vito, Modesto, Crescenzia, Via Pascoli 8, Frazione Dolegnano – San Giovanni al Natisone (Ud) (Visite guidate: 11.30)