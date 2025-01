Tavolo Tagliamento. Moretuzzo: «Scoccimarro ha perso la bussola, situazione degenerata»

«È evidente che l’Assessore Scoccimarro sulla questione Tagliamento ha perso definitivamente la bussola e che la situazione sta degenerando. Ormai stiamo assistendo a una serie continua di affermazioni e soprattutto di atti che vengono smentiti poche settimane dopo». È il commento del capogruppo del Patto per l’Autonomia – Civica FVG Massimo Moretuzzo, che ricostruisce i contorni della vicenda: «Prima la delibera di aprile del 2024 in cui la Giunta Fedriga approva un documento preliminare all’avvio della progettazione per la realizzazione di una traversa laminante a fianco del ponte esistente fra Dignano e Spilimbergo. Poi la stessa Giunta cambia idea e a luglio discute un documento che parla di un’unica opera, con il rifacimento del ponte che fa anche da traversa laminante. L’Assessore Scoccimarro si spinge addirittura a dire che il ponte va rifatto subito perché potrebbe crollare in caso di piena, suscitando grande preoccupazione dei sindaci che si chiedono se tenere pronta un’ordinanza per vietare il transito dei veicoli. Pochi giorni dopo l’Assessore smentisce e dice che è stato male interpretato dalla stampa. A novembre il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia cerca di correre ai ripari presentando una mozione con cui si chiede di ascoltare in Autorità di bacino 5 tecnici nominati dai Comuni rivieraschi, precisando che saranno scelti i professionisti che riceveranno più voti dai Comuni. Ieri l’ennesima smentita: i tecnici non sono solo 5, ma ben 12, due dei quali sono stati indicati da un solo Comune!».

«Molti sindaci che, indipendentemente dall’appartenenza politica, hanno lavorato a lungo per trovare una sintesi sui nomi degli esperti da indicare alla Regione, sono giustamente contrariati da questa situazione e continuano a rimanere senza risposte alle domande poste in merito alla copertura dei costi e alle modalità con le quali verranno recepite le indicazioni dei tecnici».

«Sul tema del Tagliamento – conclude Moretuzzo –, la Giunta Fedriga e in particolare l’Assessore Scoccimarro hanno dimostrato tutta la loro incapacità nella gestione della situazione. È bene che su una partita di questa importanza la smettano di procedere in modo così caotico e che si riprenda finalmente un percorso di confronto serio e ordinato dentro il Consiglio regionale e sul territorio».