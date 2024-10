Tecnologie innovative Ateneo Udine al Big Science Business Forum (BSBF) di Trieste. Rafforzare i legami tra ricerca e industria

Alcune delle soluzioni tecnologiche più avanzate dell’Università di Udine per il mercato europeo sono presenti al Big Science Business Forum (BSBF) di Trieste. L’evento è un’opportunità per l’Ateneo friulano per rafforzare i legami tra ricerca e industria e presentare le proprie tecnologie all’avanguardia a potenziali partner europei. Il forum internazionale, focalizzato su alta tecnologia e innovazione, è infatti un’occasione d’incontro tra infrastrutture di ricerca e industria a livello europeo.

L’Università di Udine partecipa con uno stand condiviso all’interno del Sistema scientifico e dell’innovazione del Friuli Venezia Giulia (Sis Fvg). Le soluzioni che presenta sono: i sensori di posizione induttivi (Ips) con personalizzazione e manutenzione predittiva tramite gemelli digitali e un sistema di simulazione elettromagnetica avanzata, entrambi di Emc Gems srl, start up dell’Ateneo; la stampa 3D di componenti metallici complessi e i sensori innovativi per monitorare i processi produttivi del Laboratorio di meccatronica avanzata del Friuli Venezia Giulia (Lama Fvg); il progetto Ultra Cool Computing, un supercomputer a basso consumo energetico basato su elettronica digitale superconduttiva (Riccardo Bernardini); il progetto Thruster per la certificazione di contenuti mediatici interattivi (Federico Costantini).

Al meeting alcune delle principali organizzazioni scientifiche come Cern, Esa, Eso, Esfr, presenteranno i propri piani di investimento per lo sviluppo di infrastrutture di ricerca. Sono inoltre presenti aziende high-tech che forniranno tecnologie innovative in settori quali energia, meccanica, diagnostica, edilizia, Ict ed elettronica.