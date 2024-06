Terza giornata per la 10a edizione delle Giornate della Luce Proiezione di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi

Lunedì 3 giugno terza giornata per le Giornate della Luce, il festival che celebra da anni gli autori della fotografia. Si inizia alle 10.30 al Cinema Miotto con la proiezione del documentario Perugino – Rinascimento Immortale di Giovanni Piscaglia. Un viaggio attraverso l’Italia alla scoperta dei grandi capolavori del Perugino, dagli affreschi della Cappella Sistina alle due sale a lui interamente dedicate presso la Galleria Nazionale dell’Umbria. Paola Buttignol, al termine della proiezione, converserà con il regista presente in collegamento. L’evento è in collaborazione con l’Istituto Il Tagliamento di Spilimbergo, il Liceo Artistico Galvani di Cordenons e Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo.

Alle 21.00 prosegue e si conclude la rassegna dei corti in concorso: I Promise You Paradise di Morad Mostafa (25’ – Egitto, Francia, Qatar, 2023); Think Something Nice di Claudius Gentinetta (6’ – Svizzera, 2022); La Valise Rouge di Cyrus Neshvad (18’ – Lussemburgo, 2022); L’avenir di Santiago Ráfales (19’ – Spagna, 2022); Séparation di Aurélien Achache (15’ – Francia, 2022) e The Lampboy, or the Universe Between Us di Tali Tarde (14’ – Germania, 2022).

A seguire l’assegnazione del premio Il Quarzo di Spilimbergo – Short Lights in collaborazione con Ca’ Foscari Short Film Festival e Sedicicorto International Film Festival, alla presenza della Giuria dei Corti composta quest’anno da Ilaria Feole, Alessandro Ronchi e Lorena Pavlicˇ.

Parallelamente, sempre alle 21.00, al Cinema Benois De Cecco di Codroipo sarà proiettato C’è ancora domani di Paola Cortellesi, che vede come autore della fotografia Davide Leone. Il film è finalista per il premio Il Quarzo di Spilimbergo – Light Award, assegnato alla migliore fotografia di un film italiano dell’ultima stagione. In collaborazione con il Comune di Codroipo e il Circolo Lumière.

Le Giornate della Luce sono organizzate dall’Associazione Culturale Il Circolo di Spilimbergo e nel 2023 hanno avuto il sostegno di MiC, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Città di Spilimbergo, Fondazione Friuli, Banca 360 FVG. Tutti i premi delle Giornate della Luce sono realizzati da Friul Mosaic.