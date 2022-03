Trail nelle Valli del Natisone 2022.“Segui l’Orso”, la corsa del sorriso per la ripartenza del trail running regionale

Domenica 27 febbraio erano in 311 a San Pietro al Natisone per seguire l’orso giallo, anima del Trail nelle Valli, prima tappa del Trail Running Tour FVG 2022. Partenza e arrivo al Birrificio Gjulia. Più che dai numeri della partecipazione, la soddisfazione degli organizzatori nasce dall’atmosfera creatasi nell’arco della giornata. “Segui l’Orso” ha rappresentato la corsa della ripartenza, un nuovo inizio nel segno del sorriso.

Trail runners entusiasti. In particolare Žan Žepič, vincitore della categoria maschile con il tempo impressionate di 2 ore e 16 minuti. Nella categoria femminile a trionfare è stata Milena Pasin che ha ultimato il percorso in 3 ore e 46 secondi. Gratificazione e successo per tutti coloro che hanno tagliato il traguardo, con Gilberto Zorat, “la voce del Trail nelle Valli”, ad attenderli all’arrivo per battere loro il cinque. Grande rispetto per l’ultimo corridore, atteso all’arrivo da tutti gli altri atleti pronti ad applaudirlo. Runners soddisfatti da un tracciato bello,

tecnico e corribile. La parte più impegnativa? L’ultimo tratto, la novità dell’edizione, una prova durissima considerando i 22 km già accumulati nelle gambe. Presente anche Marco Visintini, campione italiano della 24 ore di corsa. La più piccola atleta invece è stata Alice Sturam, che a pochi mesi dalla nascita ha “gareggiato” in braccio al papà nel minitrail, la novità del 2022, del giorno prima, sabato 26 febbraio. Una corsa sviluppata su un percorso ad hoc con ostacoli sicuri e controllati dal team Vallimpiadi dove i bambini, accompagnati da Daniele Pividori di Areasport e dal top runner Nicola Giovanelli, hanno potuto sperimentare l’emozione della corsa off-road. Buono anche il seguito della Family Run, la corsa non competitiva di 10 km a passo libero, organizzata sapientemente dalla Polisportiva Matajur, all’insegna di una mattinata in compagnia a contatto con la natura. Un bilancio positivo per il quale gli organizzatori e i volontari ringraziano tutti gli atleti che hanno partecipato. Determinate il contributo degli sponsor tecnici Hoka One One, Saucony e La Sportiva con il già citato Nicola Giovanelli.