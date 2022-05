Trieste. Sen. Stabile (Fi): progetto Cattinara da rivedere per un ospedale migliore e per salvare la pineta

"Chi ora sostiene la necessità di distruggere la pineta dell’Ospedale di Cattinara adduce quale motivazione le esigenze della salute pubblica, in contrapposizione al valore ambientale e sociale della salvaguardia di un’area verde fruibile dagli abitanti e dai visitatori della zona. Ma ripensare un progetto ritenuto da tutti ormai obsoleto è una vera e propria necessità per la sanità triestina. Tendere a un ospedale immerso nel verde e con stanze singole dotate di un letto in più per un accompagnatore risponderebbe ai criteri più moderni, che sono improntati al rispetto della privacy, del benessere e della dignità delle persone e alla prevenzione delle infezioni ospedaliere. E sarebbe il modo migliore per prepararsi a eventuali future pandemie. Non si potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi non accorpare l’ospedale pediatrico Burlo a Cattinara e lasciarlo dov’è, visto che sull’attuale sede si è anche recentemente investito? E abbandonare l’idea di una mostruosità di sette piani di cemento nel cortile dell’Ospedale di Cattinara? Si impiegherebbe troppo tempo? La giustificazione fa sorridere, visti gli anni già trascorsi e l’incertezza sui tempi futuri. Ma se i lavori per l’attuale, infelice progetto iniziassero sul serio, di tempo per rimediare poi non ne avremmo più". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Laura Stabile.