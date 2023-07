Tumori alla prostata e alla vescica: 36 persone in attesa di un intervento chirurgico a San Daniele e Tolmezzo

Lo sforamento dei tempi previsti per la seduta odierna del Consiglio regionale non ha consentito di discutere in Aula l’interrogazione urgente presentata dalla consigliera Simona Liguori del gruppo Patto-Civica Fvg sugli “Interventi di chirurgia dei tumori della prostata e della vescica nelle sedi ospedaliere di San Daniele e Tolmezzo”.“Alla data odierna – ha spiegato Liguori, rammaricata per non aver potuto presentare al Consiglio l’interrogazione – risulta che ci siano 36 persone con tumore che da tempo stanno aspettando di essere operate. Di queste, 31 malati presentano un tumore asportabile per via endoscopica con un intervento presumibilmente di 30-40 minuti, salvo complicazioni. L’importanza della tipologia della malattia tumorale e la comprensibile preoccupazione di coloro che chiedono di essere operati il prima possibile affinché la malattia non progredisca e si vedano restituiti ad una vita normale – ha aggiunto Liguori – ci ha spinto a chiedere alla Regione di conoscere le strategie affinché l’attesa possa essere ridotta ai minimi termini. Quali siano le azioni che intendono mettere in atto per fare in modo che i malati siano operati nel più breve tempo possibile, però non ci è stato spiegato in Aula per mancanza di tempo e pertanto restiamo in attesa della risposta scritta da parte dell’assessore competente. Quando arriverà arriverà ne daremo conto. In ogni caso – ha concluso Liguori – quella della chirurgia urologica è una funzione particolarmente importante svolta appunto negli ospedali di San Daniele e Tolmezzo. La “fuga” dei pazienti in attesa di interventi urologici sta aumentando, la gente è sempre più stanca di aspettare e finisce per rivolgersi fuori regione, magari dovendo pure pagare di tasca propria”.

IRI LIGUORI – CHIRURGIA ONCOLOGICA SAN DANIELE E TOLMEZZO