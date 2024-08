Udine: Friuli Doc punta sugli spettacoli. Quattro concerti gratuiti con Johnson Righeira e i Sinfonico Honolulu, Valerio Lundini e i Vazzanikki, Finley e Alex Britti

Quattro concerti con quattro grandi artisti per quattro serate di musica, che promettono spettacolo e divertimento per tutti i gusti. Friuli Doc numero 30 inizia a svelarsi cominciando dai quattro nomi che saranno i protagonisti musicali della festa popolare più amata della regione.

“Da sempre a Friuli Doc la serata clou è quella della domenica, quella di chiusura” spiega Venanzi. “Per l’edizione numero 30, una edizione davvero speciale, abbiamo voluto alzare l’asticella, cercando di offrire nomi di sicuro richiamo per ogni serata della festa, da giovedì 12 fino domenica 15 settembre, in grado di spaziare tra generi e stili differenti, abbracciando tutte le fasce di pubblico. Grazie alla collaborazione con FVG Music Live e VignaPR pensiamo di aver costruito un programma capace di soddisfare tutti”

L’edizione numero 30 cala quindi un bel poker che promette di arricchire ulteriormente l’esperienza dei friulani e turisti che arriveranno a Udine. Si comincia giovedì 12 settembre con una serata dedicata agli anni ’80 con il mitico Johnson Righeira, accompagnato dai Sinfonico Honolulu, in tournee per celebrare i quarant’anni di “Vamos a La Playa”. Venerdì 13 settembre i protagonisti saranno i Finley con il loro pop-punk travolgente. Sabato 14 settembre, il palco sarà illuminato dall’ironia tagliente di Valerio Lundini e I Vazzanikki per una serata di gag in musicala. La grande chiusura di domenica 15 settembre sarà affidata alla maestria della chitarra e alla voce inconfondibile di Alex Britti.

«Abbiamo quadruplicato gli sforzi per trasformare Piazza Libertà nel cuore pulsante di questa festa» continua Venanzi. «Ma non ci fermeremo qui: la musica risuonerà per tutta la città, grazie ai palchi che allestiremo su strade, piazze e in tutti i luoghi più significativi della festa.»

La rassegna si apre con un evento che farà la gioia degli amanti del pop internazionale: Johnson Righeira, accompagnato dall’orchestra di ukulele Sinfonico Honolulu, celebrerà i 40 anni di “Vamos A La Playa”. Ma non sarà solo un semplice tributo, lo show spazierà tra i grandi successi della new wave e del pop degli anni ’70 e ’80, con omaggi a Depeche Mode, Cure, Kraftwerk e Joy Division, offrendo un’esperienza che trascende la semplice rievocazione storica, per immergersi nella rivoluzione elettronica che ha plasmato la cultura musicale di massa.

Venerdì 13 settembre sarà all’insegna dell’energia pura con il pop punk dei Finley. Nati nel 2002 tra i banchi di scuola, i Finley si sono imposti come un’icona generazionale, accompagnando l’adolescenza di migliaia di giovani con il loro sound travolgente. Dopo aver conquistato MTV e aperto per i giganti del rock nei festival europei, la band continua a infiammare il pubblico, come dimostra il loro ultimo album, uscito proprio nel 2024, che non mancherà di far scatenare il “Pogo”.

Sabato 14 settembre, il pubblico avrà l’occasione di godere dello spettacolo unico offerto da Valerio Lundini e i Vazzanikki, con il tour “Innamorati della vita”. La serata sarà un mix esplosivo di musica e comicità surreale, in cui un esilarante Lundini darà vita a un’esperienza fuori dagli schemi, con brani tratti dal nuovo album e brani eseguiti durante la sua trasmissione televisiva “Una pezza”, intervallati da improvvisazioni e momenti di interazione con il pubblico in cui l’ironia e il nonsense la faranno da padrone. Sarà anche un omaggio al filone della musica d’autore ironica che, da Cochi e Renato fino a Elio e le Storie Tese, passando per Jannacci, Gaber e gli Skiantos, ha fatto scuola nel panorama italiano.

La chiusura della rassegna sarà affidata ad Alex Britti, un artista che non ha bisogno di presentazioni. Con il suo ultimo brano “Supereroi” e le hit estive “Tutti come te” e “Nuda”, che hanno segnato il suo ritorno sulla scena discografica, Britti ha dimostrato di saper rinnovare sempre il suo sound, mantenendo intatta la sua anima blues, pop e urban. Il concerto di domenica 15 settembre sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo i suoi memorabili successi di sempre, scanditi dal ritmo della sua inconfondibile chitarra. I concerti, tutti gratuiti, inizieranno ogni sera alle ore 21.