Udine. La primavera ai Civici Musei: il ricco calendario di marzo e aprile tra mostre, visite, uscite e laboratori didattici per i bambini

Sfruttare l’imminente primavera per valorizzare le mostre temporanee che chiuderanno ad aprile, rileggere le collezioni permanenti e creare momenti di crescita e divertimento per i bambini e le famiglie. È quanto si propongono di fare i Civici Musei di Udine con le numerose attività pensate dal servizio didattico museale e inserite nel denso calendario che si svilupperà nei prossimi due mesi. Si parte con nuove visite guidate alle mostre allestite al Museo del Castello e al Museo d’Arte moderna e contemporanea Casa Cavazzini. Per il suo ultimo mese di apertura, “Pittori del Settecento tra Venezia e Impero” ospiterà due visite organizzate, sabato 9 marzo alle ore 10.00, e domenica 24 marzo alle 16.00. Nel primo caso, la visita nelle sale del Castello terminerà all’interno del Duomo cittadino, alla scoperta della riforma settecentesca che coinvolse la chiesa, dei mausolei della famiglia Manin e delle pale d’altare di Gian Battista Tiepolo. Due settimane dopo, il 24 del mese, le guide dei Civici musei accompagneranno invece i visitatori della mostra in Castello anche presso l’Oratorio della Purità, gioiello della pittura tiepolesca, frutto della collaborazione tra Giambattista padre e il figlio Giandomenico Tiepolo che, su incarico del Patriarca Dolfin, nel 1759 realizzarono gli affreschi degli interni dell’edificio Entrambi gli eventi sono in collaborazione con il Museo del Duomo di Udine e prevedono l’acquisto un ticket aggiuntivo del costo di 6 euro, oltre al biglietto d’ingresso in Castello. Scendendo dal Colle del Castello, il calendario museale prevede visite organizzate anche alla mostra “Gino Valle. La professione come sperimentazione continua” allestita negli spazi del museo d’arte moderna e contemporanea Casa Cavazzini, in occasione dei 100 anni dalla nascita dell’architetto udinese. Domenica 10 marzo alle ore 16.00 le guide condurranno gli avventori tra le tavole, i disegni, i modelli e le fotografie che raccontano l’attività di Valle a partire dagli anni. Quattordici giorni dopo, domenica 24 marzo, di nuovo alle ore 16.00, il tour guidato in mostra si concluderà al Monumento della Resistenza di piazzale XXVI Luglio, realizzato proprio da Valle e inaugurato il 25 aprile del 1969 in celebrazione della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Sarà l’occasione per riflettere sul concetto di “monumento” e sulla concezione di pieno e vuoto in architettura, cifra stilistica peculiare dell’architetto. Domenica 14 aprile, sempre alle ore 16.00, una terza visita guidata alla mostra terminerà con un’uscita nel centro storico cittadino per scoprire l’edificio commerciale di via Mercatovecchio, conosciuto anche con il nome di palazzo Brigo o palazzo Talmone, nonché il condominio in Via Marinoni. In questi progetti Gino Valle inserì elementi di edilizia moderna tra palazzi storici sollevando quesiti sulla morfologia della città, che rimangono attuali ancora oggi. Al Museo Etnografico del Friuli saranno i riti pasquali a riempire le giornate di visita con un doppio appuntamento. Domenica 17 marzo alle ore 11.00 esperti di tradizioni friulane accompagneranno i visitatori alla scoperta di Ricette e racconti del periodo di Pasqua. Il costo del biglietto è 5 euro. Alle ore 16.00 invece il percorso “Uova e pierhe” coinvolgerà le famiglie e i bambini nell’esplorazione di molti aspetti della tradizione friulana legati alla rinascita e il processo di decorazione delle speciali Pierhe, le tipiche uova pasquali colorate. Si inaugura anche un filone di appuntamenti dedicati ai bambini tra i 3 e i 6 anni. Sabato 23 marzo alle ore 16.00 nel percorso espositivo “Ritratti di famiglia” grandi e piccoli sono attesi negli spazi della Galleria d’Arte Antica per due ore di giochi, sperimentazioni e laboratori condivisi. Domenica 21 aprile alle ore 16.00 presso Casa Cavazzini le famiglie saranno invece invitate a rileggere alcune opere d’arte astratta per cimentarsi in una personale rielaborazione multisensoriale nel percorso “Arte astratta e altri racconti”. Tutte le visite, gli eventi dedicati alle famiglie e le attività per i bambini sono a numero chiuso, è perciò richiesta la prenotazione. Per richiedere ulteriori informazioni si può contattare la Segreteria Didattica dei Civici Musei, telefonando al 345 2681647 o scrivendo a didatticamusei@comune.udine.it.