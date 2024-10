Udine: l’ex Cavallerizza di via Brigata Re sarà contenitore culturale. Pubblicato bando per la gestione degli spazi

Il Comune di Udine ha pubblicato il bando finalizzato alla riqualificazione dell’ex Cavallerizza, edificio situato all’interno dell’ex Caserma Osoppo, la macro area a est della città oggetto di riqualificazione nell’ambizioso contesto del programma “Experimental Cities”.

Destinato a enti qualificati del terzo settore, il bando invita alla presentazione di progetti volti a sviluppare un contenitore culturale innovativo e inclusivo, capace di offrire servizi di impatto per la comunità dei quartieri, con un focus particolare sulle nuove generazioni. È per questo motivo che il comune di Udine, così come deliberato nel corso dell’ultima seduta dalla Giunta Comunale, intende farsi partner attivo dell’iniziativa.

L’avviso, che resterà aperto e visualizzabile sul sito del Comune di Udine per 10 giorni, è uno strumento per promuovere la valorizzazione di spazi strategici nei quartieri, destinandoli a progetti culturali che incoraggino l’innovazione e la collaborazione interdisciplinare.