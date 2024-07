Udine: “Piazza XX Settembre si trasforma e inaugura ‘Vivila!'”. Al via la rassegna di eventi estivi che porta sport e divertimento in piazza per tutto luglio

Con “Vivila!” anche piazza XX Settembre entra ufficialmente a far parte dei luoghi dell’estate udinese. Inaugura ufficialmente, alla presenza del Vicesindaco Venanzi e di due ospiti di assoluto prestigio come Mauro Ferrari, presidente e CEO del Houston Methodist Research Institute e Giannola Nonino, eccellenza dell’imprenditoria friulana, il nuovo presidio del divertimento estivo udinese.

Dal 5 al 26 luglio, per tre settimane, la piazza si trasformerà nel cuore pulsante della socialità cittadina. Tutto all’insegna dello sport, grazie ai due campi da basket preparati da Apu Old Wild West, delle relazioni e del relax, grazie al salotto urbano posizionato sul plateatico, della musica e del sano divertimento, con il chiosco che è stato allestito da Idea s.r.l, promotrice dell’evento.

Piazza XX settembre è finalmente un luogo con delle prospettive per il futuro. È una piazza strategica e dimenticata da molto tempo, tuttavia possiede una capacità molto forte di attrarre persone, che noi abbiamo tutta la volontà di mettere in luce e valorizzare”, ha detto il Vicesindaco e Assessore alle attività produttive e commercio Alessandro Venanzi tagliando ufficialmente il nastro della nuova piazza estiva. “Abbiamo collaborato direttamente con i locali udinesi, abbiamo unito il mondo sportivo e quello imprenditoriale del nostro territorio e siamo riusciti a concretizzare un’iniziativa assolutamente nuova in città. Per troppo tempo la piazza non è riuscita ad allontanarsi da un’immagine ferma nella memoria che la vedeva prima come parcheggio e in tempi più recenti come uno spazio vuoto. Da oggi la rendiamo fulcro della vitalità cittadina”, le parole del Vicesindaco.

Il Presidente dell’Apu Old Wild West Udine Alessandro Pedone ha voluto ringraziare i presenti: “Oggi partiamo con questa iniziativa. Ringrazio il Comune che ha pensato a noi come attore protagonista. Udine è una città che respira pallacanestro. Riuscire a stare insieme, è questo il nosgro obiettivo: quale miglior palco di una pizza per poterlo fare. Questa tappa fa parte di un percorso che portiamo avanti da tempo e ci porta a essere sempre più vicini alla nostra città e a questa società che ci sostiene. Cercheremo da parte nostra di riempire i campi che abbiamo allestito con tutti i nostri giovani”.

GianMaria Passone di Idea ha spiegato il risultato di una proficua collaborazione tra imprese: Con Udine Cocktail Week ci occupiamo da tre anni di creare eventi in città. Grazie agli esercenti riusciamo a dare vita alla piazza”.

“La chiave e tramutare il dolore in amore ed è proprio questo che fanno la musica e il basket” ha dichiarato entusiasta Mauro Ferrari all’evento. Il luminare si è anche lanciato in una interpretazione di What a Wonderful World di Louis Armstrong.

“La nostra città ha bisogno di giovani e socialità. Dobbiamo riportare Udine ai fasti di un tempo. Tutti dobbiamo dare una mano, l’unione fa la forza” ha dichiarato Giannola Nonino.

Playground in Piazza

APU Oww ha installato due “mezzi” campi da basket sul plateatico, trasformandolo in un autentico playground cittadino. I campi saranno aperti e disponibili a tutti gli aspiranti cestisti della città durante tutto l’arco della giornata fino al 26 luglio.

Nel corso delle tre settimane di parquet “en plain air” APU Oww ha previsto numerosi eventi e incontri con i giocatori e le giocatrici delle prime squadre, che terranno talk e sessioni di gioco sul playground. Un’occasione unica per fare basket insieme ai campioni che rappresentano i colori della città sui campi di tutta Italia, sfidarli e capire di più sul mondo del basket professionistico. Il 10 luglio anche i riflettori di Sky sport saranno puntati su piazza XX settembre, quando dal centro di Udine si collegherà Gianluca Di Marzio on Sky Calcio Mercato.

Chiosco e Area Relax

Nei pressi del campo da pallacanestro Idea Srl, già nota per l’organizzazione della Udine Cocktail Week, ha provveduto ad installare un chiosco temporaneo, che sarà aperto dal mercoledì alla domenica dalle ore 18. L’idea è quella di creare un punto di aggregazione dove si terranno talk, eventi e momenti musicali che accompagneranno le attività sportive sui campi da basket e faranno da sfondo alla rinnovata socialità della piazza. Accanto al chiosco è stata realizzata inoltre un’area relax con arredi urbani forniti dal Comune di Udine, un vero e proprio salotto urbano a disposizione dei cittadini, che da oggi, per tutta l’estate (gli arredi urbani non saranno infatti rimossi quando VIVILA! chiuderà) potranno rilassarsi e godere finalmente di una delle piazze più eleganti del contesto udinese.

I pubblici esercizi protagonisti

La nuova Piazza XX settembre non sarà solo un luogo restituito ai cittadini, ma sarà anche l’occasione per coinvolgere in maniera diretta i pubblici esercizi udinesi. L’area ristoro sarà infatti gestita a rotazione da sei diversi esercenti del centro storico. I cittadini avranno la possibilità in questo modo di provare serata dopo serata un servizio variegato, con offerte e proposte sempre differenti.

L’amministrazione comunale in particolare ha richiesto di dare priorità alle attività dell’area di Piazza XX Settembre e le vie contermini, protagoniste ogni giorno della vita di questo perimetro. Per questo motivo tra i locali coinvolti ci sono Raps di via Battisti, la Tazza D’oro proprio di piazza XX Settembre e il Ginger di via Poscolle alta, a cui si aggiungono D’Annata Wines, P911 e Dai Fioi, oltre che il Bacaro Foresto, che metterà a disposizione un menù realizzato per l’occasione.

Lo sponsor

La manifestazione vede un’importante partecipazione da parte del main sponsor Mega Intersport, il mega store dedicato allo sport e tempo libero per tutte le stagioni, che in 10000 metri quadri raccoglie oltre 180 prestigiosi brand sportivi. Questo sponsor darà un contributo significativo all’evento, rafforzando il legame tra sport, città di Udine e comunità.