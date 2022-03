Unanimità del Consiglio regionale alla mozione Honsell per interventi di contrasto al caro bollette energetiche

"In Consiglio Regionale è stata approvata ieri all'unanimità la mozione presentata da Open Sinistra FVG dal titolo "Interventi a favore di famiglie e PMI per fronteggiare il caro bollette

energetiche". Sono molto lieto che almeno sul piano programmatico ci sia stata per la prima volta la condivisione del fatto che i contributi debbano essere parametrati in modo proporzionale al

bisogno. La mozione prevede di utilizzare lo strumento dell'ISEE per erogare risorse pubbliche a favore delle famiglie per far fronte alle terribili conseguenze del caro bollette e di studiare misure

quantitative a favore delle PMI. La mozione prevede di promuovere e discutere tali modalità anche a livello di Conferenza Stato-Regioni. L'impatto dell'inflazione dei costi energetici non pesa

proporzionalmente né sulle famiglie né sui settori economici. Così come ne risentono enormemente di più le famiglie appartenenti ai ceti meno abbienti, così sono le PMI più energivore quelle più colpite. Solamente misure eque possono essere efficaci a mantenere la coesione sociale in un'epoca di crisi permanente come quella attuale". Così si espresso il consigliere regionale Furio Honsell.