Unicef: in Ucraina 700 scuole riceveranno per l’inverno un sostegno finanziario per migliorare le strutture

Sono passati oltre due anni da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina e la situazione continua a peggiorare. La vita di 3,3 milioni di bambini è sempre più a rischio, intrappolati o sfollati nel paese, in fuga o rifugiati in quelli di arrivo. Non si sono mai fermati gli attacchi missilistici su tutto il paese, con vittime civili e danni ai servizi essenziali, alla rete elettrica, idrica e igienica, ai depositi di grano. Nel sud-est, i combattimenti restano intensi e il rischio di rimanere uccisi o feriti gravemente dalle mine è altissimo. Le infrastrutture civili sono sotto continuo attacco, con oltre 1.500 tra servizi e centri sanitari colpiti, insieme a scuole, orfanotrofi, case e rifugi. In questa situazione, sono gravi i rischi di epidemie di morbillo, colera, difterite e polio rinforzati da ostacoli alle vaccinazioni.

A partire da questo mese di novembre, 700 scuole riceveranno dall’UNICEF un sostegno finanziario per un totale di 203,35 milioni di grivnie ucraine (UAH – circa 4,5 milioni di euro), fornito dal Ministero federale tedesco per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico attraverso la Banca Tedesca per lo Sviluppo (KFW). Questo sostegno, fornito in base alla Risoluzione del Consiglio dei Ministri n. 1114 del 26 settembre 2024, prevede lo stanziamento di 290.500 UAH per ogni scuola per migliorare la preparazione al funzionamento durante i mesi invernali.

“Ogni bambino merita un luogo sicuro e accogliente in cui imparare, anche in tempo di guerra e durante i difficili mesi invernali”, ha dichiarato John Marks, Vice Rappresentante dell’UNICEF per le operazioni in Ucraina. “Questo sostegno finanziario aiuterà le scuole a prepararsi meglio per la stagione invernale, assicurando che gli studenti possano continuare la loro istruzione senza interruzioni. Il nostro obiettivo è quello di dare un senso di stabilità e normalità alle loro vite attraverso l’apprendimento continuo, consentendo alle scuole di utilizzare le sovvenzioni in denaro per soddisfare le loro specifiche esigenze e priorità per l’inverno”.

Per prepararsi all’inverno, le scuole possono utilizzare questa sovvenzione per: riscaldamento, isolamento, sostituzione di finestre e porte; acquisto, installazione e riparazione di apparecchiature per la produzione di elettricità e calore; riparazione delle infrastrutture (approvvigionamento idrico, riscaldamento, impianti elettrici, di ventilazione e fognari); trasporto e stoccaggio di attrezzature, componenti, materiali e carburante acquistati.

Una parte limitata dei fondi – fino a 83.000 UAH – può essere utilizzata per la riparazione e il miglioramento delle mense scolastiche, come contributo alla riforma dell’alimentazione scolastica nazionale avviata dalla First Lady, Olena Zelenska, e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e della Scienza e il Ministero della Reintegrazione. Questa parte della sovvenzione consente quindi: riparazioni delle strutture di ristorazione scolastica (aree di preparazione degli alimenti); acquisto, installazione e riparazione di attrezzature per le mense scolastiche e delle loro componenti.

“Il nostro obiettivo è garantire la continuità dell’istruzione e creare condizioni di apprendimento confortevoli, soprattutto nella stagione invernale. Ci siamo concentrati sul raggiungimento del maggior numero possibile di comunità in ogni regione. Questo approccio ci ha permesso di sostenere non solo le comunità più grandi, ma anche le località più piccole e ha contribuito a una distribuzione più equa e geograficamente diversificata delle risorse, soddisfacendo le esigenze di un maggior numero di studenti in varie regioni”, ha dichiarato la Viceministra dell’Istruzione e della Scienza dell’Ucraina, Nadiia Kuzmychova.

Secondo l’ordine del Ministero dell’Istruzione e della Scienza dell’Ucraina n. 1460, è stato formato un comitato che comprendeva rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e della Scienza, del Ministero della Reintegrazione e dell’UNICEF per determinare l’elenco sulla base dei criteri chiave delineati nella risoluzione.