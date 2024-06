UniUd: Incontro studenti Rettore sulle possibili azioni di solidarietà alla Palestina da parte dell’Ateneo. Si aprirà un”tavolo di lavolro”

Lunedì 3 giugno pomeriggio alle 15:30 una nostra delegazione composta da due studenti rappresentanti in Consiglio studentesco e un dottorando, accompagnati dalla Presidente del Consiglio degli Studenti e da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in supporto, sono saliti in Rettorato per aprire il dialogo con il Rettore dell’Università di Udine Roberto Pinton. Lo rende noto in una nota il Comitato studentesco per la Palestina. La convocazione ufficiale era giunta sabato 1 giugno, dopo 5 giorni di acampada in Palazzo Antonini.

Durante l’incontro, durato oltre 3 ore, si sono esaminate le proposte portate dalla rappresentanza e dal Comitato riguardo alle possibili azioni di solidarietà alla Palestina da parte dell’Ateneo. Il dialogo si è concluso con un’apertura da parte del Rettore, che ha istituito un tavolo di lavoro previsto per venerdì 7 giugno. Come Comitato per la Palestina, si conclude la nota, riconosciamo in quest’iniziativa da parte dell’Ateneo un possibile primo passo verso il raggiungimento di obiettivi condivisi di solidarietà alla popolazione palestinese, ma l’acampada continuerà fino a che non saranno ottenuti risultati definitivi.