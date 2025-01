Valli del Natisone. Disservizi nella telefonia mobile e nella rete internet. Liguori porta il problema in Aula: “Problemi per chi deve chiamare soccorsi e per chi ha una attività commerciale. Apprezziamo la parola presa dall’assessore Callari per risolvere queste criticità che contribuiscono all’abbandono delle Valli”.

Udine, 30 gennaio 2025 – La Consigliera regionale Simona Liguori ha ricevuto in Aula la risposta all’interrogazione con cui chiedeva interventi per risolvere i gravi disservizi della telefonia mobile e della rete internet nelle Valli del Natisone e nel Cividalese. La questione, sollevata in seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini, evidenzia una problematica strutturale che penalizza lo sviluppo economico e sociale di queste aree.

L’Assessore Callari, nel rispondere all’interrogazione, ha confermato l’impegno della Regione Friuli Venezia Giulia per migliorare la connettività nelle zone più colpite dai disservizi. Grazie alla Delibera di Giunta n. 226/2023, la Regione ha definito criteri e condizioni per la realizzazione di infrastrutture passive destinate a ospitare impianti di telefonia mobile e reti a banda larga.

Nello specifico, la Giunta ha già individuato alcune aree prioritarie sulla base delle segnalazioni pervenute e delle analisi tecniche condotte dagli uffici regionali. A seguito di una manifestazione d’interesse rivolta agli operatori del settore, si procederà con la realizzazione di nuovi impianti per potenziare il segnale telefonico e la copertura internet. In particolare, un primo intervento pilota è stato avviato con la società in-house Insiel SpA, incaricata della costruzione di pali e tralicci da concedere in gestione agli operatori di telecomunicazioni.

L’Assessore ha inoltre sottolineato che il piano regionale prevede il confronto con ANCI, i Comuni interessati e le compagnie telefoniche per individuare le migliori soluzioni tecniche ed economiche. È stata altresì confermata la possibilità di destinare ulteriori risorse al progetto, in base alle esigenze che emergeranno dai tavoli di confronto.

La Consigliera Liguori ha espresso soddisfazione per l’attenzione dedicata alla problematica e ha ringraziato l’Assessore Callari per la disponibilità e l’impegno della Giunta nel cercare risposte concrete alle esigenze della popolazione locale. “La digitalizzazione è un diritto di tutti e una priorità per lo sviluppo delle nostre comunità. Continueremo a monitorare l’evoluzione del piano regionale affinché gli interventi annunciati vengano realizzati nei tempi previsti”, ha dichiarato Liguori.