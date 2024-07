Vela: a Monfalcone vittorie azzurre nella  optimist gold cup

Alla Optimist Gold Cup conclusasi oggi sul campo di regata dello Yacht Club Monfalcone l’Italia si conferma grande protagonista con una doppia vittoria sia nel gruppo A che in quello dei cadetti.

Sette le prove disputate per il gruppo A nell’arco di tre intense giornate di regate. Tiratissima la sfida dove tutto il podio è racchiuso in soli due punti. Ad imporsi è l’azzurro Leandro Scalpi (pt. 29) a pari punti con l’altro azzurro Mattia Di Martino ma il maggior numeri di vittorie nelle singole prove (2 a 1) consegna il successo a Scialpi.

Sul terzo gradino del podio l’ucraina e prima delle femmine Olga Lubianska che, con un sesto posto nell’ultima prova, non riesce a far meglio dei diretti avversari dovendosi così accontentare della terza piazza.

Nel gruppo B, in cui sono state disputate cinque prove, è dominio azzurro con il podio e i primi nove posti della classifica tutti tricolori. La vittoria, con una grande dimostrazione di forza (terzo posto quale peggior parziale) va al monfalconese Alessandro Pico (Lega Navale Italiana, pt. 10) seguito a sei punti di distanza da Alex Garofani (Società Velica di Barcola e Grignano) e dalla prima delle femmine, Giorgia Scrazzolo (Società Triestina Sport del Mare, pt. 26).

La quarta edizione della Optimist Gold Cup conferma il proprio profilo internazionale con undici Nazioni (Messico, Argentina, Ucraina, Slovacchia, Israele, Irlanda, Danimarca, Spagna, Polonia, Slovenia, Italia) sulla linea di partenza della sfida organizzata dallo Yacht Club Monfalcone e promossa da CD Sails.

Loris Plet, Direttore Yacht Club Monfalcone – “La Optimist Gold Cup è un punto fisso del nostro calendario e ringrazio tutti i team e velisti internazionali, insieme a CD Sails, che anche quest’anno hanno dato lustro con la propria partecipazione ed agonismo a questo appuntamento che intendiamo far crescere di anno in anno. La vela è sempre di più al centro del futuro di tutto il territorio grazie ad una splendida sinergia tra tante parti, dalle Istituzioni a partire dal Comune di Monfalcone, al Marina Monfalcone che ci ospita e non ultimo grazie al lavoro prezioso di tanti volontari”.