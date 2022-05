“Verso una città inclusiva”, domani incontro di Patto per l’autonomia a Udine con operatori del terzo settore

Una città vivibile, bella, efficiente e moderna non si prende cura solo dei suoi spazi, dei suoi edifici e monumenti, delle sue attività commerciali, delle strade e dei parchi. Si prende anche cura delle persone, non lascia indietro nessuno, utilizza e modella le proprie risorse per integrare al meglio le cittadine e i cittadini affinché contribuiscano al suo sviluppo. L’accesso alla casa, allo sport, all’istruzione sono alcuni dei diritti che ogni amministrazione dovrebbe sempre assicurare loro. Ne parleranno operatrici e operatori del terzo settore domani, giovedì 19 maggio, alle 18.30, al Cinema Visionario di Udine nel corso dell’incontro “Verso una città inclusiva”, organizzato dal Patto per l’Autonomia. L’appuntamento, introdotto da Chiara Targhetta della Comunità di Udine del Patto per l’Autonomia, vedrà gli interventi di Alberto Andriola, presidente ASD Zio Pino Baskin Udine e delegato Ente Italiano Sport Inclusivi del Friuli-Venezia Giulia; Paola Benini, presidente di Hattiva Lab Cooperativa sociale onlus e di Confcooperative Alpe Adria; Antonella Nonino, operatrice di Vicini di casa; Mery Pagliarini, presidente dell’Associazione giovanile Get Up. A chiudere l’incontro sarà Massimo Moretuzzo, segretario e consigliere regionale del Patto per l’Autonomia.