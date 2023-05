1° Maggio: Spitaleri (Pd), richiama responsabilità Fedriga

“È importante l’augurio che il presidente della Regione ha voluto trasmettere per la festa dei lavoratori: il 1 Maggio è anche un forte richiamo alle responsabilità cui Fedriga e la sua giunta non possono sfuggire. Perciò attendiamo le dichiarazioni programmatiche di domani per comprendere se alle parole seguiranno i fatti. Già la conferma di Bini come assessore alle attività produttive non ci tranquillizza, stante la logica dei bonus e l’assenza di politiche di sviluppo strutturale durante l’intera scorsa legislatura”. Lo dichiara Salvatore Spitaleri, del Partito democratico del Friuli Venezia Giulia, componente della Paritetica Stato-Regione.”I segnali a volte timidi di una ripresa e il fatto che in alcuni ambiti il FVG stia meglio della media del Paese – osserva l’esponente dem – non basta a garantire un futuro alle centinaia di giovani che lasciano la nostra regione per lavorare all’estero o anche in regioni contermini: ci saremmo attesi qualche parola di più in merito” “Non si taccia – chiede Spitaleri – che la regione invecchia, i giovani la abbandonano, ci sono crisi industriali importanti e sacche di lavoro precario o sottopagato”.